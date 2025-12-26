Con gái 16 tuổi mất tích, người cha Quảng Ngãi đeo bảng đi tìm khắp nơi

Đeo bảng tìm con

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông ngồi phía sau xe máy, lưng treo tấm bảng in hình cô gái trẻ cùng dòng chữ: “Tìm con, bé Vy 16 tuổi. Ai biết chỉ dùm. Xin cám ơn. LH: 0974.323.609”.

Người đàn ông đeo tấm bảng trên rong ruổi khắp các tuyến đường tại TPHCM. Thấy vậy, nhiều người chụp ảnh, đăng tải lên mạng xã hội với mục đích lan tỏa, hỗ trợ anh tìm con.

Được biết, người đàn ông đang tìm con gái là anh Nguyễn Xuân Viên (SN 1987, phường Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi). Anh Viên đã đi tìm con suốt hơn 2 tháng qua.

Hình ảnh anh Viên rong ruổi tìm con được cộng đồng mạng chụp lại, đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Mạng xã hội

Con gái anh Viên tên Nguyễn Thị Cẩm Vy (SN 2/2/2009). Bé tóc ngắn, cao khoảng 1,37m, dáng người gầy, da ngăm. Vy là con thứ 2 trong số 4 người con của anh Viên.

Vy phát hiện mang bệnh Lupus từ năm 2018. Nhiều năm qua, Vy dành phần lớn thời gian nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (phường Sài Gòn, TPHCM). Ít năm trước, Vy được xuất viện về nhà nhưng phải trở lại bệnh viện tái khám mỗi tháng.

Tháng 2/2025, Vy được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Quê nhà xa xôi khiến anh Viên gặp nhiều khó khăn trong việc đưa con từ Quảng Ngãi vào TPHCM tái khám cho con mỗi tháng.

Sau nhiều đắn đo, anh quyết định cùng con vào TPHCM sống tạm. Tháng 4 vừa qua, anh và Cẩm Vy đến TPHCM, thuê trọ trên đường Lê Đức Anh (quận Bình Tân, TPHCM cũ) để tiện điều trị bệnh cho con.

Tại đây, anh đi làm trong một xưởng gỗ trong khi con gái xin phục vụ bàn ở các quán ăn nhỏ để có thêm thu nhập.

Tháng 10 vừa qua, anh Viên bất ngờ gặp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị dài ngày. Tỉnh lại, anh cố gắng liên lạc với con gái nhưng không được.

Xuất viện trở về phòng trọ, anh phát hiện con gái đã đi đâu không rõ. Anh kể: “Tôi không biết vì sao con rời đi và đi từ lúc nào, khi đi cháu mặc quần áo màu gì. Bởi, lúc đó, tôi đang nằm viện.

Khi không thấy con, tôi rất lo lắng. Cháu là con gái, thần kinh lại bị ảnh hưởng bởi bệnh tật nên tôi càng lo sợ hơn. Tôi đã cố gắng đi tìm, trình báo cơ quan chức năng tại nơi thuê trọ, khu vực xung quanh.

Tôi hỏi thăm thì có người nói thấy cháu xuất hiện gần khu công nghiệp PouYuen (phường Tân Tạo), bến xe Miền Tây, công viên Phú Lâm….

Tuy nhiên, tôi đến tìm nhiều lần đều không thấy con. Vì vậy, tôi làm tấm bảng, treo trước ngực ghi thông tin tìm con rồi đi bộ dọc theo các tuyến đường.

Đi bộ mệt quá, tôi lại đạp xe đạp tìm con. Tháng trước, tôi nhận được cuộc điện thoại nói có gặp Vy trên đường nên thuê xe ôm công nghệ chạy đến cho kịp. Dù vậy khi đến nơi, người đó không phải là con tôi”.

Mong con quay về

Con mất tích, anh Viên gần như không còn tâm trí, thời gian để đi làm. Thay vào đó, anh lang thang tìm con cho đến khi gia đình ở quê có việc gấp cần anh về giải quyết.

Tại quê nhà, anh càng thêm căng thẳng khi chứng kiến cảnh vợ đau khổ, gần như tuyệt vọng vì thất lạc con gái đang đau bệnh. Ngoài nỗi lo con gặp chuyện không lành, anh chị còn sợ nếu Vy đi lạc quá lâu, không sử dụng thuốc đúng liệu trình, bệnh sẽ nặng thêm.

Anh Viên mong mỏi tìm được con gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Viên cho biết mình không nghi ngờ con gái bị bắt cóc hoặc đi theo bạn bè xấu. Bởi, anh và con mới đến ở trọ tại TPHCM từ tháng 4.

Vy từng làm thêm tại một số quán ăn bình dân gần phòng trọ. Tuy nhiên, do mắc bệnh về thần kinh, em không nhanh nhẹn, tháo vát như bạn bè cùng trang lứa nên không làm cố định ở đâu; mỗi quán chỉ gắn bó được vài ngày rồi xin nghỉ hoặc bị cho thôi việc. Theo anh Viên, điều này cũng khiến con không kịp kết bạn hay giao du với nhóm bạn xấu để bị lôi kéo, rủ rê bỏ nhà đi.

Anh Viên cũng thông tin, 2 năm trở lại đây, anh nhận thấy Vy có nhiều thay đổi về tính cách. Bé trở nên ngang bướng, có dấu hiệu hút thuốc lá.

Do thần kinh bị ảnh hưởng, khi còn ở quê, anh Viên thường không cho con tự ý ra ngoài chơi. Bởi, mỗi khi được tự do, Vy lại tự động lấy xe máy của bà con đi chơi rồi té ngã hoặc để quên, không mang về trả.

“Những ngày qua, không lúc nào chúng tôi không lo lắng, chờ đợi tin tức về con. Chúng tôi chỉ mong tìm được con.

Thông qua báo chí, tôi muốn nhắn với con rằng, bố mẹ mong nhớ con. Con ở đâu hãy trở về với bố mẹ rồi tiếp tục điều trị bệnh. Nếu có đi đâu thì hãy liên lạc với bố mẹ để bố mẹ yên tâm, đến đón về”, anh Viên nhắn gửi.

Chị Ngọc Ánh (33 tuổi, xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM), vợ của em ruột anh Viên cho biết, trước đây khi Vy còn điều trị liên tục tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bé vẫn thường đến nhà chị chơi. Thời gian gần đây, Vy ít qua lại hơn.

Chị Ánh chia sẻ: “Bé có tổn thương về thần kinh nên thường rong ruổi một mình.

Trước đó, bé cũng từng bỏ nhà đi rồi tự về. Tuy vậy, lần này bé đi đã lâu mà chưa về cũng không có tin tức. Vì vậy, gia đình rất lo lắng và đang nỗ lực tìm kiếm cháu”.