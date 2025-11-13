Tạm dừng phiên tòa xử vụ gây thất thoát tài sản tại Công ty Đầu tư và phát triển nhà Cà Mau

TPO - TAND tỉnh Cà Mau đã quyết định tạm ngừng phiên tòa vụ án gây thất thoát tài sản tại Công ty CP đầu tư và phát triển nhà Cà Mau để xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ. Phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 17/11.

Chiều 12/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Cà Mau quay lại phần xét hỏi đối với các bị cáo, người có nghĩa vụ liên quan sau ít ngày tạm dừng để nghị án.

Bị cáo Tô Quang Phúc - cựu Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau tại phiên tòa chiều 12/11.

Trước đó, ngày 6/11, TAND tỉnh Cà Mau đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vụ án, với 3 bị cáo gồm: Huỳnh Thế Giới (SN 1967) - cựu Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Cà Mau; Tô Quang Phúc (SN 1962) - cựu Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau; Lê Quốc Mỹ (SN 1973) - Trưởng phòng tín dụng đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau.

Phiên tòa đã kết thúc phần xét hỏi, tranh luận và đi tới phần nghị án.

Khi phiên tòa được mở lại, HĐXX TAND tỉnh Cà Mau đã quyết định tạm ngừng phiên tòa để xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ và sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 17/11.

“Qua thảo luận, HĐXX nhận thấy chứng cứ tại hồ sơ cũng như lời khai, trình bày của các bị cáo chưa đủ căn cứ để kết luận, phải xác minh và thu thập thêm. Tuy nhiên, việc này không thể thực hiện ngay tại phiên tòa, HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa để xác minh, thu thập và bổ sung”, HĐXX nêu rõ.

Theo cáo trạng, các bị can Phúc, Giới và Mỹ là những người đại diện phần vốn góp nhà nước tại Công ty CP đầu tư và phát triển nhà Cà Mau (do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau nắm giữ 97% vốn điều lệ).

Trong quá trình hoạt động, ngày 16/12/2016, các bị can Phúc, Mỹ và Giới tự ý chuyển nhượng thửa đất hơn 13.500m2 cho Công ty TNHH Thiên Tân, không xin ý kiến chủ sở hữu bằng văn bản trước khi tham gia ý kiến hoặc biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Điều này vi phạm quy định về thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Cáo trạng cũng xác định, các bị can tự ý chuyển khu đất trên giá hơn 15,5 tỷ đồng, không định giá lại, không tổ chức đấu giá, vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát cho chủ sở hữu (Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Cà Mau) số tiền hơn 11 tỷ đồng.