Quân chủng Phòng không - Không quân tặng Bằng khen Báo Tiền Phong

Công Hướng
TPO - Ngày 25/12 tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) vừa tổ chức tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền báo chí năm 2025. Tại Hội nghị, Báo Tiền Phong được Quân chủng trao tặng Bằng khen.

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, hội nghị có sự tham dự của các đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội.

tch09595.jpg
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu tại hội nghị.
tch09601.jpg
Quang cảnh hội nghị.
tch09645.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2025, Quân chủng PK-KQ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, toàn diện các chủ trương, giải pháp, tiến hành sâu rộng hoạt động tuyên truyền báo chí, kịp thời thông tin và lan tỏa đến nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người Chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trên mặt trận đối không.

Các bài báo, phóng sự, phim tài liệu... đã khắc họa chân thực, sinh động công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, diễn tập, hội thi, hội thao, bắn, ném bom đạn thật các lực lượng; hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; mô hình hay cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt...

Nhiều phóng sự, phim tài liệu, mỗi khi phát sóng và đăng tải trên các trang, mạng xã hội được công chúng, cán bộ, chiến sĩ đón nhận và hưởng ứng với hàng triệu lượt tương tác, hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận tích cực.

tch09621.jpg
tch09631.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác phối hợp hoạt động giữa Quân chủng PK-KQ và các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội trong năm 2025; đồng thời, đề xuất những nội dung, biện pháp, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về các hoạt động Quân chủng PK-KQ trên các phương tiện thông tin đại chúng trong năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu cảm ơn sự giúp đỡ của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội đã góp phần tuyên truyền, phản ánh sinh động, kịp thời, hiệu quả các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như đời sống, sinh hoạt, học tập của Bộ đội PK-KQ.

Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng mong muốn, trong năm 2026, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa tới Bộ đội PK-KQ trên tất cả các mặt công tác; có nhiều đề tài mới, phản ánh chân thực, sâu sắc về Quân chủng. Qua đó, kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng và động viên cán bộ, chiến sĩ vươn lên khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

tch09662.jpg

Nhân dịp này, Quân chủng PK-KQ đã trao bằng khen cho 37 tập thể và 80 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền báo chí về các hoạt động của Quân chủng năm 2025.

tch09657.jpg
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ trao Bằng khen của Quân chủng Phòng Không - Không quân cho đại diện Báo Tiền Phong và các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền báo chí năm 2025.
tch09676.jpg
tch09681.jpg
Tại Hội nghị, hai phóng viên Nguyễn Minh (Báo Tiền Phong), Công Hướng (Báo Tiền Phong) cũng đã nhận Bằng khen của Quân chủng PK-KQ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về các hoạt động của Quân chủng trong năm 2025.
img-5576-2.jpg
Công Hướng
#bằng khen #Quân chủng Phòng không - Không quân #Báo Tiền Phong

