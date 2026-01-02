Bàn giao 2 ngôi nhà đầu tiên thuộc ‘Chiến dịch Quang Trung’ tại Huế

TPO - Sau gần một tháng triển khai, TP. Huế đã hoàn thành sửa chữa toàn bộ 40 căn nhà bị hư hỏng do mưa lũ, đồng thời xây xong 2 ngôi nhà mới tại xã Lộc An; các ngôi nhà còn lại thuộc “Chiến dịch Quang Trung” hiện được tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 16/1.

Ngày 2/1, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, chính quyền thành phố vừa tổ chức bàn giao 2 ngôi nhà mới đầu tiên thuộc “Chiến dịch Quang Trung” cho hộ ông Nguyễn Văn Đức (trú thôn Đồng Xuân, xã Lộc An) và hộ bà Võ Thị Trâm (thôn Lương Phú Quý, xã Lộc An) sau gần một tháng triển khai thi công.

Lãnh đạo UBND TP. Huế, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và cấp ủy, chính quyền xã Lộc An thực hiện nghi thức bàn giao nhà mới cho hộ ông Nguyễn Văn Đức (xã Lộc An).

Theo UBND TP. Huế, đến đầu năm 2026, toàn thành phố đã hoàn thành việc sửa chữa 40/40 căn nhà bị hư hỏng do mưa lũ; xây mới hoàn thành 2 ngôi nhà tại xã Lộc An. Đối với 3 ngôi nhà xây mới còn lại tại xã Khe Tre (huyện miền núi Nam Đông cũ), khối lượng thi công đã đạt trên 85%. Các lực lượng chức năng hiện tập trung tổng lực để hoàn thành trước ngày 16/1, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các lực lượng, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch, góp phần sớm hoàn thiện những ngôi nhà kiên cố, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật để bàn giao cho người dân.

Lãnh đạo UBND TP. Huế tặng quà chúc mừng gia đình vừa được xây lại nhà mới sau mưa lũ tại xã Lộc An.

Theo yêu cầu của thành phố, các ngôi nhà được xây dựng phải đáp ứng tiêu chí “3 cứng”, gồm nền cứng, khung cứng, mái cứng, bảo đảm an toàn và là nơi trú ẩn vững chắc cho người dân khi thiên tai xảy ra. UBND TP. Huế cũng giao Sở Xây dựng hỗ trợ các mẫu nhà phù hợp phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa địa phương để người dân chủ động lựa chọn.

Lãnh đạo TP. Huế chúc các hộ gia đình được bàn giao nhà sớm ổn định cuộc sống, yên tâm an cư, đón mùa xuân mới an vui, đầm ấm; đồng thời mong muốn các hộ tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chăm lo lao động, sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trước đó, do ảnh hưởng của các đợt thiên tai liên tiếp, “lũ chồng lũ”, sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng khiến nhiều nhà ở trên địa bàn TP. Huế bị thiệt hại nặng. Thống kê từ các địa phương cho thấy, có 5 nhà bị sập hoàn toàn, nhiều nhà bị hư hỏng; riêng xã Khe Tre có 3 nhà sập hoàn toàn, 7 nhà hư hỏng nặng cần được sửa chữa. Ngoài ra, tại xã này còn có 91 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm, cần được di dời khẩn cấp do ảnh hưởng của sạt lở đất.