Nghệ An tặng thêm 100.000 đồng/người nhân Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán cho người có công

TPO - Ngoài mức quà 400.000 đồng/người của Đảng và Nhà nước nhân Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Nghệ An sẽ trích ngân sách địa phương tặng thêm 100.000 đồng/người cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.

Ngày 31/12, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, cho biết, tỉnh đã quyết định trích ngân sách địa phương để tặng quà cho người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28/12, Nghệ An được cấp bổ sung gần 114 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để thực hiện việc tặng quà của Đảng và Nhà nước. Toàn tỉnh có 86.607 người có công với cách mạng và 198.390 đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí được nhận quà, mức 400.000 đồng/người, chi trả bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An hỗ trợ thêm 100.000 đồng/người từ ngân sách địa phương. Như vậy, mỗi người thụ hưởng sẽ nhận tổng cộng 500.000 đồng nhân dịp Đại hội Đảng toàn quốc và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chi trả chế độ trợ cấp 1 lần cho những người thuộc diện chính sách trên địa bàn.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp các địa phương triển khai chi trả kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Nghệ An, đến nay toàn tỉnh đang chi trả trợ cấp thường xuyên cho 62.679 đối tượng, với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng mỗi tháng. Trong năm 2025, Nghệ An có thêm 297 trường hợp người có công và thân nhân được giải quyết chế độ, trong đó có 7 liệt sĩ được công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Địa phương giải quyết trợ cấp 1 lần các loại, trợ cấp mai táng phí cho 6.033 người có công, thân nhân người có công, thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến, với số tiền trên 105 tỷ đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, toàn tỉnh có 157.416 người có công và thân nhân người có công với cách mạng được tặng quà, số tiền trên 50,2 tỷ đồng.