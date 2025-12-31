Nghệ An: Sống gần bãi rác, dân mong sớm được di dời

TPO - Nhiều năm sống cạnh Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, nhiều hộ dân xóm 2 (xã Hải Lộc, Nghệ An) phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm môi trường nên mong muốn sớm được di dời để an cư lạc nghiệp.

Video hàng chục hộ dân sống gần bãi rác mong sớm được di dời đến nơi ở mới.

Môi trường sống bị ảnh hưởng

Những ngày cuối tháng 12/2025, khu dân cư xóm 2 (xã Hải Lộc, Nghệ An) nằm ngay cửa ngõ vào Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên đìu hiu. Cả dãy nhà ven quốc lộ 1 cửa đóng then cài giữa ban ngày, nhiều căn nhà vắng bóng người, chỉ còn lại vài người già sinh sống bên trong.

23 hộ dân sinh sống mặt đường quốc lộ 1, cách bãi rác khoảng 1km.

Theo phản ánh của người dân, từ khi bãi rác Nghi Yên đi vào hoạt động vào năm 2012, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng lớn, môi trường bị ô nhiễm, nguồn nước sinh hoạt của người dân bị đe dọa.

Cả khu dân cư chưa có hệ thống nước sạch tập trung, trong khi nước giếng khoan không thể sử dụng do có mùi hôi. Nhiều gia đình phải đi xin nước ở nơi khác hoặc bỏ tiền mua nước sạch về dùng tạm.

“Nhà tôi ba thế hệ, nhưng giờ chỉ còn hai vợ chồng già ở lại. Con cháu phải thuê trọ, đi nơi khác sinh sống. Ở đây không khí, nước nôi như thế này thì ai dám để trẻ con ở lại”, ông Nguyễn Văn Xúy (75 tuổi) nói.

Các hộ dân luôn đóng cửa then cài vì chịu ảnh hưởng của bãi rác.

Trước đây, ngay trong khu dân cư xóm 2 từng tồn tại một khu chợ nhỏ là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa của người dân trong và ngoài xã. Thế nhưng do ảnh hưởng bởi bãi rác, người họp chợ ngày một thưa thớt, ruồi nhặng dày đặc, cuối cùng chợ phải đóng cửa. Những hộ dân từng sống nhờ buôn bán nhỏ lẻ rơi vào cảnh mất kế sinh nhai.

Ông Nguyễn Văn Xúy cho biết, nguồn nước sinh hoạt cũng đang bị đe dọa ảnh hưởng.

Tái định cư chậm trễ, người dân mỏi mòn chờ đợi

Theo người dân, khoảng 5 năm trước, gần 40 hộ dân ở khu vực sát với bãi rác đã được di dời đến khu tái định cư mới. Riêng 23 hộ bám mặt quốc lộ 1 dù cách bãi rác không xa vẫn chưa được bố trí tái định cư.

Ba năm trở lại đây, khi quy mô xử lý rác mở rộng, lượng rác tăng cao, người dân đã nhiều lần gửi kiến nghị lên chính quyền địa phương, mong sớm được di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Thế nhưng, đến nay, nguyện vọng ấy vẫn chưa được đáp ứng.

Người dân mua nước đóng chai từ nơi khác về để sử dụng hàng ngày.

“Chúng tôi được hỗ trợ độc hại 500 nghìn đồng/người/6 tháng. Số tiền đó không đáng là bao so với những gì chúng tôi phải chịu đựng hàng ngày. Người già thì không sống được bao lâu nữa, nhưng không thể để con cháu lớn lên trong khu vực bị ảnh hưởng môi trường như vậy được”, bà Nguyễn Thị Châu (75 tuổi) bày tỏ.

Ông Đậu Xuân Luân - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho biết, UBND tỉnh Nghệ An đã cho phép khảo sát, lựa chọn vị trí tái định cư cho các hộ dân sống cạnh bãi rác Nghi Yên. Tuy nhiên, do quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, việc triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh bị chậm.

Các hộ dân mong muốn sớm được di dời đến nơi ở mới.

“UBND xã đã có văn bản kiến nghị các sở, ngành liên quan sớm triển khai dự án tái định cư, nhằm di dời các hộ dân ra khỏi khu vực ô nhiễm, ổn định đời sống lâu dài cho người dân”, ông Luân cho hay.