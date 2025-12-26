Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tràn dầu diesel ở Quảng Ngãi khiến cá chết hàng loạt

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lực lượng kiểm định thao tác không đúng kỹ thuật trong quá trình nhập dầu, khiến dầu tràn ra hệ thống thoát nước, gây ô nhiễm môi trường và làm cá chết hàng loạt, ảnh hưởng sinh kế người dân.

Sáng 26/12, ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sự cố tràn dầu trên địa bàn xã đã ảnh hưởng đến 18 ha đất sản xuất cùng hồ nuôi tôm của người dân thôn Thuận Phước và đang có nguy cơ lan rộng.

Chính quyền đã xác định được nguyên nhân và đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các phương án khắc phục.

Theo đó, sáng 24/12, UBND xã nhận được phản ánh của trưởng thôn và người dân thôn Thuận Phước về sự cố môi trường do dầu từ Phân kho 85 thuộc Kho 182 Cục Xăng dầu tại Dung Quất (thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường) bị sự cố dầu DO chảy tràn ra khu vực đang canh tác trồng lúa và dòng chảy sông Đầm - Bầu Cá Cái.

1765716745384246681.jpg
9605c83fc1094e571718.jpg
1cad1c9f15a99af7c3b8.jpg
Dầu tràn ra ruộng, sông rạch.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, phân kho 85 (thuộc Kho 182, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) kết hợp với lực lượng kiểm định đồng hồ lưu lượng tổ chức nhập dầu vào đơn vị.

Trong quá trình nhập dầu, do lỗi của bộ phận kiểm định chất lượng xăng dầu thao tác không đúng kỹ thuật làm dầu tràn ra ngoài phía mương nước của đơn vị.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Vạn Tường đã tổ chức kiểm tra hiện trường và yêu cầu Phân kho 85 khẩn trương có biện pháp ngăn chặn, khắc phục sự cố, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng lan rộng (dùng phao gom dầu và giấy thấm giấy).

4d7f4c7b404acf14965b.jpg
3407109570029392286.jpg
3494880195078988445.jpg
Dầu lan trên sông, kênh mương và đồng ruộng.

Qua khảo sát, UBND xã Vạn Tường ghi nhận sơ bộ diện tích bị ảnh hưởng là trên 15 ha đất đang trồng lúa và trên 3 ha nuôi trồng thủy sản của người dân.

Theo ông Ung Đình Hiền, lãnh đạo xã đã đề nghị Phân kho 85 thường xuyên phối hợp, thông tin kịp thời cho UBND xã, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và cơ quan, đơn vị có liên quan về tình hình, tiến độ khắc phục, phương án khắc phục sự cố tràn dầu đến khi hoàn thành.

Thời gian khắc phục trong vòng 5 ngày kể từ ngày 24/12, đồng thời phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí bị thiệt hại cho nhân dân.

717456760448807496-2.jpg
717456760448807496.jpg
3697922301448809539.jpg
Sự cố tràn dầu khiến cá chết hàng loạt.
717456760448807496-1.jpg
Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương khắc phục sự cố tràn dầu.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc, đồng thời làm rõ khối lượng dầu diesel đã tràn ra môi trường (tính theo mét khối) cũng như mức độ ảnh hưởng đối với đất sản xuất và hệ sinh thái khu vực.

Nguyễn Ngọc
