Vĩnh Long nghiên cứu di dời dân khu vực gần bãi rác An Hiệp

TPO - Bãi rác An Hiệp (xã An Hiệp, Vĩnh Long) chưa đảm bảo về khoảng cách an toàn môi trường đối với khu dân cư. Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo lập đề án di dời các hộ dân quanh bãi rác này để đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường.

Người dân ở ấp Giồng Ao (xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) kiến nghị tỉnh Vĩnh Long có biện pháp khắc phục nước thải của bãi rác An Hiệp, không để thẩm thấu ra sông Hàm Luông và vùng nước ngọt sinh hoạt, sản xuất. Do khu vực bãi rác cách sông Hàm Luông và vùng nước ngọt chỉ 20-30m, nguy cơ sạt lở bãi rác ra sông Hàm Luông gây ô nhiễm diện rộng. Theo người dân, hiện bãi rác An Hiệp đã quá tải, lại rất gần khu vực dân cư, không nên tiếp tục mở rộng. Người dân đề nghị tỉnh quy hoạch, xây dựng bãi rác ở vị trí khác tách biệt với khu dân cư.

Bãi rác An Hiệp hồi tháng 7 năm nay, lúc chưa được che phủ bạt.

UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, bãi rác An Hiệp có tổng diện tích khoảng 12,6ha. Trong đó các ô chôn lấp đầy rác thải đã được phủ bạt tạo thành hệ thống tách - thoát nước mưa ra sông Hàm Luông. Riêng nước rỉ rác được thu gom về hệ thống xử lý nước thải công suất 80 m3/ngày, đáp ứng quy chuẩn bảo vệ môi trường trước khi xả thải ra sông Hàm Luông.

Hệ thống trên, theo tỉnh Vĩnh Long, đã đưa vào sử dụng, nhưng còn một số vị trí chưa hoàn thiện nên một phần nước mưa trộn lẫn với nước rỉ rác làm tăng lượng nước thải, lượng nước thải này được bơm vào các ao trải bạt đáy chống thẩm thấu ra bên ngoài. Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), UBND xã An Hiệp đã mua các chế phẩm sinh - hóa từng bước xử lý lượng nước thải đang lưu chứa tại các ao. Đồng thời, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị vận hành hệ thống để xử lý lượng nước rỉ rác phát sinh.

Đối với sạt lở sông Hàm Luông đoạn bãi rác An Hiệp, UBND xã An Hiệp đã tổ chức gia cố lại các vị trí có nguy cơ sạt lở gây ô nhiễm môi trường diện rộng. Sở NN&MT đang phối hợp với Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh đề xuất xây dựng bờ kè kiên cố để khắc phục hoàn toàn nguy cơ sạt lở.

Bãi rác sau đó được che phủ bạt, xử lý hạn chế ô nhiễm. Ảnh: Phạm Hân

Theo Quy hoạch tỉnh Bến Tre (cũ), bãi rác An Hiệp là một trong 3 khu xử lý rác thải tập trung của tỉnh với diện tích dự kiến 20ha. Hiện bãi rác khoảng 12,6ha, đảm bảo tiếp nhận, xử lý rác của 16 xã, phường đến cuối năm 2026, chờ nhà máy đốt rác phát điện (phường Phú Tân) vận hành năm 2027.

Giai đoạn 2025-2026, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang thực hiện dự án mở rộng bãi rác An Hiệp (giai đoạn 3), diện tích gần 6,7ha với quy mô đào thêm ô chôn lấp để tiếp nhận, xử lý rác thải đến hết năm 2027, trồng cây xanh hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Theo quy định Luật Bảo vệ môi trường, bãi rác An Hiệp vẫn chưa đảm bảo về khoảng cách an toàn môi trường với khu dân cư, nhất là khu vực Xóm Vàm của xã Ba Tri. Sở NN&MT Vĩnh Long đang tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ lập đề án di dời các hộ gia đình, khu dân cư, đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với bãi rác An Hiệp. Trong đó, sẽ có lộ trình từng bước di dời các hộ gia đình nằm trong vùng chưa đảm bảo khoảng cách an toàn của bãi rác.

Trước đó, hồi tháng 7, bãi rác An Hiệp phát sinh ô nhiễm, chủ yếu mùi hôi, gây bức xúc trong nhân dân. Một số hộ dân đã ra ngăn cản xe chở rác đi vào bãi rác. Tình trạng này từng diễn ra mấy năm gần đây.