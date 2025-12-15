Lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-TLĐ ngày 03/10/2025 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn lấy ý kiến vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), như sau:

I. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Kịp thời cụ thể hóa các quy định mới của Đảng, pháp luật Nhà nước có liên quan để bổ sung vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Bảo đảm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam; phù hợp với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn quốc tế; phù hợp với các công ước, điều ước quốc tế về lao động, công đoàn mà Việt Nam đã ký kết.

Những nội dung trong Điều lệ Công đoàn hiện hành đang ổn định, phát huy hiệu quả thì tiếp tục kế thừa, phát triển; chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung còn bất cập, vướng mắc, bổ sung nội dung mới do yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam phải được nghiên cứu bài bản, thận trọng, lấy ý kiến rộng rãi, công khai, dân chủ, khách quan.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO ĐIỀU LỆ

1. TÊN CƠ QUAN LÃNH ĐẠO

Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã sáp nhập vào Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề nghị sửa tên Cơ quan lãnh đạo của tổ chức Công đoàn Việt Nam từ “Đoàn Chủ tịch” thành “Ban Thường vụ” để tránh trùng với tên Cơ quan lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là “Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam”, phù hợp Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. KẾT CẤU BỐ CỤC ĐIỀU LỆ

Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) gồm Lời nói đầu, 10 chương, 47 điều (giảm 01 chương, tăng 02 điều so với Điều lệ hiện hành). Cụ thể:

- Bỏ 01 chương (Chương IV. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở).

- Bỏ 06 điều của Điều lệ hiện hành quy định về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, vì đã kết thúc hoạt động theo chủ trương của Đảng (Điều 19, 24, 25, 26, 27, 28).

- Bổ sung 08 điều mới (Điều 15, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 39).

- Sửa đổi, bổ sung nội dung của 21 Điều của Điều lệ hiện hành.

- Có 18 điều cơ bản không sửa đổi, bổ sung.

3. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

3.1. Về phần Lời nói đầu

- Để phù hợp với Nghị quyết số 203/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Công đoàn 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2025, phù hợp mô hình tổ chức mới, bổ sung các nội dung sau:

- Bổ sung vào khổ thứ 2 cụm từ “là đại diện duy nhất của người lao động ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động và quan hệ quốc tế về công đoàn;”.

- Bổ sung vào khổ thứ 3 cụm từ “trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

3.2. Về đối tượng và điều kiện gia nhập Công đoàn Việt Nam (Điều 1)

Sửa đổi đối tượng để phù hợp với chủ trương của Đảng: không tập hợp cán bộ, công chức, viên chức hưởng 100% lương từ ngân sách Nhà nước vào Công đoàn Việt Nam.

3.3. Về quyền và nhiệm vụ của đoàn viên (Điều 2)

- Bổ sung một số câu từ, cụm từ tại điểm b, điểm c, điểm e, điểm g khoản 1 và điểm c khoản 2 để chặt chẽ, bao quát hết phạm vi và đối tượng liên quan.

- Bổ sung điểm đ tại khoản 2 “đ) Tham gia xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định” để phù hợp quy định của Hiến pháp và pháp luật (Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành).

3.4. Về thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam, thẻ đoàn viên và chuyển sinh hoạt công đoàn (Điều 3)

- Sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, trong đó bổ sung cụm từ “mã định danh đoàn viên” và biên tập lại khoản 2 bảo đảm nguyên tắc quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm việc sử dụng thẻ đoàn viên, mã định danh đoàn viên.

- Bổ sung khoản 4, giao thẩm quyền cho Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn chi tiết Điều này để thực hiện.

3.5. Về Huy hiệu, Cờ, bài hát truyền thống của Công đoàn Việt Nam (Điều 8)

Sửa đổi, bổ sung, biên tập lại nội dung Điều 8 thành 2 khoản để thể hiện tính nguyên tắc, trong đó:

- Khoản 1 quy định “1. Huy hiệu, Cờ, Bài hát truyền thống Công đoàn Việt Nam được sử dụng thống nhất trong các hoạt động chính thức của các cấp công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp thuộc tổ chức Công đoàn Việt Nam”.

- Khoản 2 quy định “2. Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn chi tiết Điều này”.

3.6. Về hệ thống tổ chức công đoàn các cấp (Điều 9)

- Sửa cụm từ “Công đoàn Việt Nam là tổ chức thống nhất, bao gồm 4 cấp sau đây” thành “Công đoàn Việt Nam là tổ chức thống nhất gồm các cấp sau đây” để phù hợp với quy định của Luật Công đoàn hiện hành.

- Bổ sung khoản 2 cụm từ “Công đoàn cấp trên cơ sở gồm:…”

Bổ sung mô hình “Công đoàn đặc thù gồm: Công đoàn đơn vị sự nghiệp trung ương, đại học quốc gia, đại học vùng; công đoàn các khu công nghiệp; công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quy mô lớn, hoạt động rộng trực thuộc LĐLĐ tỉnh, thành phố hoặc công đoàn ngành trung ương; công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; công đoàn xã, phường, đặc khu” để phù hợp quy định của Luật Công đoàn hiện hành.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và biên tập lại thành “3. Công đoàn cấp cơ sở gồm: Công đoàn cơ sở; nghiệp đoàn cơ sở; công đoàn các ban, đơn vị chuyên trách công đoàn” để phù hợp quy định của Luật Công đoàn hiện hành và chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy.

3.7. Về ban chấp hành công đoàn các cấp (Điều 13)

- Sửa đổi, bổ sung quy định về bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành công đoàn các cấp tại khoản 5, khoản 6 nhằm bảo đảm nguyên tắc thống nhất, rõ tỷ lệ, rõ cấp công đoàn, rõ thẩm quyền trong việc bầu bổ sung.

- Sửa đổi, bổ sung một số câu từ tại khoản 1 và khoản 8 để phù hợp mô hình công đoàn mới.

3.8. Về ban thường vụ công đoàn các cấp (Điều 14)

- Để phù hợp với Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10/6/2025, đề nghị sửa tên Điều 14 thành “Điều 14. Ban thường vụ công đoàn các cấp”, theo đó bỏ cụm từ “Đoàn Chủ tịch”.

- Sửa tên khoản 5 thành: “5. Bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ và chức danh cán bộ công đoàn các cấp”.

- Tách điểm b khoản 5 Điều 14 Điều lệ hiện hành thành 2 điểm (điểm a và b) của khoản 5 Điều 14 dự thảo Điều lệ để rõ ý, theo đó sắp xếp thứ tự: Bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ trước, sau đó mới bầu bổ sung chức danh chủ tịch.

- Bổ sung khoản 6 quy định về bộ máy giúp việc chuyên trách của ban thường vụ Tổng Liên đoàn, liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Chuyển nội dung tại khoản 6 về Điều 15 dự thảo Điều lệ quy định về sinh hoạt định kỳ ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp.

- Bổ sung khoản 7 quy định: “7. Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn chi tiết Điều này”.

3.9. Bổ sung điều mới về kỳ họp của ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp (Điều 15)

Điều lệ hiện hành quy định kỳ sinh hoạt của ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra chưa được tập trung thống nhất (kỳ sinh hoạt của ban chấp hành quy định trong Điều 13 Điều lệ, kỳ sinh hoạt của ban thường vụ quy định trong Điều 14 Điều lệ và kỳ sinh hoạt của ủy ban kiểm tra quy định trong Hướng dẫn thi hành Điều lệ), điều này làm cho cán bộ công đoàn các cấp lúng túng trong việc tra cứu quy định về kỳ sinh hoạt của ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn.

Dự thảo Điều lệ Công đoàn bổ sung Điều 15 quy định về kỳ sinh hoạt ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn để thuận tiện trong thực hiện.

3.10. Về điều kiện thành lập công đoàn cấp cơ sở (Điều 16)

Bổ sung quy định điều kiện thành lập công đoàn các ban, đơn vị chuyên trách công đoàn khi có số lượng từ 5 đoàn viên hoặc 5 người lao động trở lên.

3.11. Về loại hình, hình thức tổ chức của công đoàn cấp cơ sở (Điều 17)

- Quy định rõ 4 loại hình tổ chức của công đoàn cấp cơ sở, làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức công đoàn hàng năm.

- Quy định rõ các hình thức tổ chức:

+ Đối với công đoàn cơ sở: có hoặc không có công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.

+ Đối với nghiệp đoàn cơ sở: chỉ quy định có hoặc không có tổ nghiệp đoàn.

3.12. Về trình tự, thủ tục thành lập, giải thể (Điều 18)

Quy định tại khoản 1 đối với công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở: Mô hình này vẫn chịu sự quản lý của nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng nhưng chưa đầy đủ (nơi không có tổ chức đảng); quan hệ lao động phức tạp; cạnh tranh gay gắt bởi kinh tế thị trường; nơi diễn ra rõ nét về trao đổi, mua bán hàng hóa sức lao động; phân biệt rõ chủ-thợ... Do đó, đề xuất thực hiện 1 trong 2 phương pháp trong thành lập tổ chức công đoàn: (1) Do người lao động thành lập hoặc (2) Do công đoàn cấp trên trực tiếp thành lập (khi người lao động không tự thành lập được công đoàn).

- Bổ sung khoản 2 đối với công đoàn các ban, đơn vị chuyên trách công đoàn: Việc thành lập công đoàn ở loại hình này chỉ do công đoàn cấp trên cơ sở xem xét ban hành quyết định thành lập khi đủ điều kiện theo quy định.

- Sửa đổi khoản 4 Điều 17 Điều lệ hiện hành thành khoản 3 Điều 18 dự thảo Điều lệ, cụ thể: “3. Việc sắp xếp, giải thể công đoàn cấp dưới do công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định” để gọn, nội dung bao hàm rộng hơn.

3.13. Về công đoàn đơn vị sự nghiệp (Điều 20)

Gộp loại hình “Công đoàn cơ sở đơn vị sự nghiệp công lập” và “Công đoàn cơ sở đơn vị sự nghiệp ngoài công lập” của Điều lệ hiện hành và biên tập lại thành 01 loại hình “Công đoàn đơn vị sự nghiệp” để phù hợp chủ trương của Đảng về không lập mô hình công đoàn đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách Nhà nước.

3.14. Bổ sung điều mới về Công đoàn các ban, đơn vị chuyên trách công đoàn (Điều 24)

Việc bổ sung Điều 24 là phù hợp Luật Công đoàn và Nghị quyết số 60-NQ/TW; mô hình này tập hợp những người lao động và cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc tại các ban, đơn vị chuyên trách tham mưu, giúp việc trực tiếp cho ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp.

3.15. Đề nghị sửa đổi, bổ sung Chương IV:

(1) Về tên gọi và bố cục Chương IV:

Bỏ cụm từ “trực thuộc trung ương”, bởi theo quy định chính quyền 2 cấp không còn thành phố trực thuộc tỉnh, trực thuộc thành phố; bỏ cụm từ “và tương đương”; bổ sung cụm từ “công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”; bổ sung cụm từ “công đoàn đặc thù” để tương thích với khoản 2 Điều 9 dự thảo Điều lệ. Theo đó, tên gọi mới của Chương IV là: “CHƯƠNG IV. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH, THÀNH PHỐ, CÔNG ĐOÀN NGÀNH TRUNG ƯƠNG, CÔNG ĐOÀN TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY TRỰC THUỘC TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ CÔNG ĐOÀN ĐẶC THÙ”.

- Sắp xếp, bố cục lại Chương IV thành 2 Mục: Mục A. Công đoàn cấp trên cơ sở; Mục B. Công đoàn đặc thù).

(2) Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại chương IV như sau:

MỤC A: CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ

(i) Về liên đoàn lao động tỉnh, thành phố (Điều 25)

- Sửa đối tượng tập hợp, quản lý của liên đoàn lao động tỉnh, thành phố tại các khoản 2,3, điểm d khoản 5 bao gồm: công đoàn đại học vùng; công đoàn các khu công nghiệp; công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty; công đoàn xã, phường, đặc khu; công đoàn cơ sở; nghiệp đoàn cơ sở; công đoàn các ban, đơn vị chuyên trách công đoàn theo phân cấp.

- Bổ sung khoản 4 để làm rõ các trường hợp không đủ điều kiện tồn tại hoặc hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích thì giải thể hoặc sắp xếp sáp nhập, hợp nhất theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam.

(ii) Về công đoàn ngành trung ương (Điều 26)

- Sửa đối tượng tập hợp, quản lý của công đoàn ngành trung ương tại khoản 2, thành: “2. Đối tượng tập hợp của công đoàn ngành trung ương là đoàn viên đang sinh hoạt tại công đoàn đơn vị sự nghiệp trung ương, đại học quốc gia; công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty; công đoàn cơ sở; công đoàn các ban, đơn vị chuyên trách công đoàn và người lao động làm việc trong các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cùng ngành nghề”.

- Sửa quy định về thành lập, hợp nhất, sáp nhập… tại khoản 3, thành: “3. Công đoàn ngành trung ương quyết định thành lập, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể và chỉ đạo hoạt động các công đoàn đơn vị sự nghiệp trung ương, đại học quốc gia; công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty; công đoàn các ban, đơn vị chuyên trách công đoàn; công đoàn đơn vị sự nghiệp, công đoàn doanh nghiệp trực thuộc theo phân cấp.

(iii) Bổ sung điều mới về Công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Điều 27)

Điều lệ Công đoàn những nhiệm kỳ trước đang gộp tổ chức công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chung với công đoàn ngành trung ương và tương đương. Quy định như vậy chưa xác định được vị trí, địa vị pháp lý của tổ chức. Mặt khác, trước năm 2024 Luật Công đoàn chưa quy định tên tổ chức công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nên không có cơ sở để cụ thể hóa thành 01 điều riêng trong Điều lệ Công đoàn về công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Dự thảo Điều lệ bổ sung Điều 28 quy định về công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn phù hợp Luật Công đoàn hiện hành.

(iv) Về công đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam (Điều 28)

Bổ sung cụm từ “chiến sỹ” và cụm từ “không hưởng 100% lương từ ngân sách Nhà nước” để phù hợp chủ trương của Đảng.

(v) Về công đoàn trong Công an nhân dân Việt Nam (Điều 29)

Bổ sung cụm từ “không hưởng 100% lương từ ngân sách Nhà nước” để phù hợp chủ trương của Đảng.

MỤC B: CÔNG ĐOÀN ĐẶC THÙ (mục mới)

(i) Bổ sung Điều 30: Công đoàn đơn vị sự nghiệp trung ương, đại học quốc gia, đại học vùng trực thuộc liên đoàn lao động tỉnh, thành phố hoặc công đoàn ngành trung ương

Các đơn vị sự nghiệp trung ương, đại học quốc gia, đại học vùng có nhiều viên chức, người lao động không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước; đội ngũ viên chức, người lao động chủ yếu là những giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong chiến lược xây dựng, phát triển, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, nghiên cứu các sản phẩm, công trình khoa học quy mô quốc gia, quốc tế; phạm vi, quy mô hoạt động của các đơn vị này rộng khắp các tỉnh, thành, mô hình tổ chức bộ máy đa dạng và phức tạp đan xen.

Dự thảo Điều lệ Công đoàn bổ sung Điều 30 về Công đoàn đơn vị sự nghiệp trung ương, đại học quốc gia, đại học vùng do LĐLĐ tỉnh, thành phố hoặc công đoàn ngành trung ương thành lập, quản lý chỉ đạo trực tiếp. Mô hình tổ chức này được giao một số nhiệm vụ, quyền hạn để chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn trực thuộc hoạt động theo Điều lệ Công đoàn; đại diện và chịu trách nhiệm trước công đoàn cấp trên cơ sở về tổ chức và hoạt động của công đoàn trực thuộc.

(ii) Bổ sung Điều 31: Công đoàn các khu công nghiệp trực thuộc liên đoàn lao động tỉnh, thành phố

Cả nước hiện có 431 khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Trong đó, 301 khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao đã đi vào hoạt động; số lượng công nhân lao động rất đông (trên 3 triệu lao động); quan hệ lao động phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự, tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và đình công… Trước 1/7/2025 cả nước có 50 công đoàn các khu công nghiệp (là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở). Sau 1/7/2025, các LĐLĐ tỉnh, thành phố quyết định kết thúc hoạt động của 50 công đoàn các khu công nghiệp, đã ảnh hưởng nhiều đối với công đoàn doanh nghiệp trong các khu công nghiệp: không còn có vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các công đoàn doanh nghiệp hoạt động, nhất là vai trò trong thương lượng tập thể, đối thoại, đàm phán; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở khi gặp những khó khăn, thách thức bị chủ doanh nghiệp can thiệp, đối xử, phân biệt hoặc cản trở cán bộ công đoàn cơ sở hoạt động, can thiệp khi đoàn viên và người lao động tham gia công đoàn, gây nhiều bất lợi cho đoàn viên, người lao động; nguy cơ ngừng việc tập thể, đình công có thể xảy ra bất cứ lúc nào và làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trong công nhân lao động, doanh nghiệp và trên địa bàn…).

Từ những lý do trên, dự thảo Điều lệ bổ sung Điều 31 về Công đoàn các khu công nghiệp trực thuộc liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; mô hình này được giao một số nhiệm vụ, quyền hạn để chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam; là đại diện và chịu trách nhiệm trước liên đoàn lao động tỉnh, thành phố về tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

(iii) Bổ sung Điều 32: Công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương

Hiện nay, cả nước có 101 công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty (là cấp trên trực tiếp cơ sở), với gần 700.000 đoàn viên công đoàn. Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố, số lượng đoàn viên, công nhân lao động tương đối nhiều; quan hệ lao động phức tạp; mô hình công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty này chưa đủ điều kiện trực thuộc Tổng Liên đoàn trực tiếp chỉ đạo.

Dự thảo Điều lệ Công đoàn bổ sung Điều 32 về Công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương. Mô hình này được giao một số nhiệm vụ, quyền hạn để chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn ở các đơn vị trực thuộc hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đại diện và chịu trách nhiệm trước liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương về tổ chức và hoạt động của công đoàn trực thuộc.

(iv) Bổ sung Điều 33: Công đoàn xã, phường, đặc khu

Việc bổ sung Điều 33 về công đoàn xã, phường, đặc khu là phù hợp mô hình tổ chức công đoàn theo quy định của Đảng (Quyết định 301-QĐ/TW).

3.16. Về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Chương V)

Bổ sung cụm từ “và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” tại khoản 8, Điều 34 để phù hợp mô hình theo quy định của Đảng.

3.17. Về tài chính công đoàn (Điều 37)

- Sửa tỷ lệ % mức đóng đoàn phí từ 1% thành 0,5% mức tiền lương tại điểm a khoản 1.

- Sửa điểm b, khoản 1 như sau: b) Kinh phí công đoàn do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức, đơn vị khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động theo quy định của Luật Công đoàn” để phù hợp với điểm b, khoản 1 Điều 29 Luật Công đoàn.

- Bổ sung cụm từ “phân công” tại điểm a, khoản 3.

3.18. Bổ sung Điều 39: Kiểm tra, kiểm toán, giám sát tài chính, tài sản công đoàn

- Việc bổ sung Điều 39 là phù hợp quy định tại Luật Công đoàn năm 2024.

- Nội dung Điều 39 chỉ quy định có tính nguyên tắc chung, những nội dung cụ thể do Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn hướng dẫn thực hiện.

3.19. Về Ủy ban kiểm tra công đoàn (Điều 41)

- Bỏ cụm từ “Thời gian hoạt động của ủy ban kiểm tra và các chức danh trong ủy ban kiểm tra thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 13 Điều lệ này” tại khoản 5, vì quy định này không phù hợp.

- Bổ sung cụm từ “nghiệp đoàn cơ sở” tại điểm b, khoản 4 cho rõ đối tượng.

- Bổ sung cụm từ “tiến hành quy trình, thủ tục bầu bổ sung theo quy định” để phù hợp như quy định của ban chấp hành.

3.20. Sửa đổi, bổ sung một số câu, từ, cụm từ tại một số điều, khoản trong Điều lệ Công đoàn để đảm bảo chặt chẽ.

III. PHƯƠNG PHÁP LẤY Ý KIẾN

1. Đối với liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

Tùy theo điều kiện của đơn vị, địa phương, ngành, có thể tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Điều lệ Công đoàn bằng các hình thức sau:

- Gửi văn bản lấy ý kiến trực tiếp cán bộ, đoàn viên, công đoàn cấp dưới vào dự thảo Điều lệ Công đoàn.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến các bộ công đoàn, các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học…

- Đăng tải dự thảo Điều lệ Công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Việc tham gia ý kiến vào dự thảo Điều lệ phải đáp ứng các yêu cầu:

- Cho ý kiến trực tiếp vào từng nội dung (điểm, khoản, điều…): Nội dung nào trong dự thảo Điều lệ Công đoàn chưa đảm bảo thì đề xuất sửa đổi, bổ sung và phải có nội dung đề xuất cụ thể (không nói chung chung).

- Xây dựng phiếu hỏi ý kiến theo hướng: đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ghi rõ ý kiến khác vào từng nội dung của dự thảo Điều lệ Công đoàn.

- Kết thúc hoạt động lấy ý kiến, các đơn vị tổng hợp ý kiến để báo cáo tại đại hội, hội nghị công đoàn các cấp, báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn triển khai khẩn trương việc lấy ý kiến cán bộ công đoàn cùng cấp, cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn cấp dưới vào dự thảo Điều lệ Công đoàn; tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Điều lệ Công đoàn báo cáo tại đại hội công đoàn cấp mình; hoàn thiện báo cáo ý kiến tham gia dự thảo Điều lệ Công đoàn gửi về Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn trước ngày 15/01/2026 để nghiên cứu tiếp thu.

2. Tiểu ban Điều lệ Công đoàn Tổng Liên đoàn theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp công đoàn triển khai thực hiện Hướng dẫn này; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Điều lệ trình xin ý kiến tại các kỳ họp của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thông tin kịp thời đồng chí Trần Tố Hảo – Chuyên viên Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn, số điện thoại: 0984908622./.