'Khủng hoảng' rác ở Bến Tre: Người dân vẫn chặn xe vào bãi rác An Hiệp

Sáng 17/8, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức họp thông tin về tình hình khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri). Ông Trịnh Minh Khôi, Phó giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết, sau 1 tháng khắc phục, đến thời điểm này, đơn vị thi công đã phủ bạt 20.700 m2, đạt 100% diện tích rác. Hiện khu vực bãi rác đã giảm mùi hôi. Cùng với đó, việc gia cố chống thấm chân tường rào bao quanh bãi rác với chiều dài 255m đã đảm bảo nước rỉ rác không thoát ra bên ngoài. Nước rỉ rác được dẫn dòng, bơm về lưu chứa tập trung tại các ao sinh học trong khuôn viên bãi rác. Đơn vị thi công cũng nâng cấp xây dựng tường rào bằng B40 để chắn rác phát tán ra xung quanh. Theo báo cáo, hiện đã giảm được hơn 95% mức độ ô nhiễm mùi hôi, nước rỉ rác so với thời điểm cao điểm gần 1 tháng trước. Dự kiến, ngày 19/8, tỉnh sẽ đưa rác về lại bãi rác An Hiệp để xử lý. Lãnh đạo Sở TN&MT Bến Tre cũng nêu, do người dân ngăn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp, từ 19/7 đến nay, lượng rác thải từ huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre đang lưu chứa tạm thời tại nhà xưởng của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre khoảng hơn 5.000 tấn. Đối với rác thải của huyện Ba Tri, từ thời điểm ngày 15/7 đến nay có khoảng 1.500 tấn. Phần lớn rác được thu gom, lưu trữ tập trung tại sân vận động huyện Ba Tri, tại các điểm tập kết của các xã và tồn đọng dọc các tuyến đường trên địa bàn huyện, gây ô nhiễm, ruồi, mùi hôi, người dân bức xúc. Ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết, việc mở lại Bãi rác An Hiệp để tiếp nhận, xử lý rác thải của tỉnh và của huyện Ba Tri là giải pháp duy nhất. Không còn giải pháp nào khác tốt hơn trong khi chờ Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre tái đầu tư và hoạt động trở lại khoảng năm 2026. Hơn nữa, vị trí Bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri) đã được quy hoạch là một trong những khu xử lý rác thải của tỉnh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, xử lý rác thải cho vùng kinh tế biển, phát triển kinh tế hướng đông. Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong sáng 17/8, người dân 2 xã An Đức, An Hiệp (Ba Tri) vẫn tập trung tại ngã 3 đường, nơi xe chở rác vào bãi rác An Hiệp để phản đối. Họ cho rằng, mặc dù đã khắc phục giảm mùi hôi nhưng về lâu dài vẫn sẽ gây ô nhiễm môi trường, vì thế yêu cầu đóng luôn bãi rác. Trả lời phóng viên Tiền Phong về việc người dân vẫn phản đối, ngăn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp, Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre nói rằng, tỉnh và các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương nỗ lực lắng nghe, tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận cho xe chở rác vào. Còn trường hợp người dân kiên quyết phản đối, sẽ xin ý kiến lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy để có phương án giải quyết. Hòa Hội