Bến Tre công bố tình huống khẩn cấp sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp

TPO - Ngày 24/7, thông tin từ UBND tỉnh Bến Tre, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh vừa ký văn bản công bố tình huống khẩn cấp về sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri).

Theo UBND tỉnh Bến Tre, từ khi nhà máy xử lý rác tỉnh tạm đóng cửa (tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành), bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri tiếp nhận khối lượng rác khá lớn (khoảng 200 tấn) từ thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành và huyện Ba Tri, trong khi các hạng mục (tường rào, phủ bạt các ô đã chôn lấp, gia cố chống thấm, gom nước rỉ rác, ao chứa nước rỉ rác,…) và mở rộng diện tích (3ha) thực hiện chưa kịp thời.

Ngoài ra, thời gian gần đây mưa lớn kéo dài liên tục dẫn đến tình trạng nước rỉ rác lẫn với nước mưa chảy tràn xung quanh, mùi hôi phát tán ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 132 hộ dân nằm trong phạm vi bán kính 1.000m thuộc địa phận 2 xã An Hiệp, An Đức.

Do bức xúc, vào 14 giờ ngày 15/7 một số người dân chặn xe chở rác, ngăn cản không cho đổ rác tại bãi rác An Hiệp. Từ thời điểm đó đến nay, các xe rác không có chỗ đổ, dẫn đến lượng rác ùn ứ trong phạm vi lớn thuộc địa bàn huyện Ba Tri, Châu Thành và thành phố Bến Tre gây tác động đến nhân dân và an toàn xã hội.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, hiện nay Bãi rác An Hiệp là nơi duy nhất tiếp nhận lượng lớn rác thải của tỉnh trong thời gian nhà máy xử lý rác thải của tỉnh tạm đóng cửa; việc không khẩn cấp khắc phục ô nhiễm môi trường, giải quyết các kiến nghị của người dân và thông tin lại cho người dân biết để tiếp tục thực hiện vận chuyển rác thì sẽ gây bất ổn về môi trường, an ninh và xã hội trên phạm vi rộng (huyện Ba Tri, Châu Thành và thành phố Bến Tre).

Trước tình hình diễn biến môi trường và xã hội nêu trên, UBND tỉnh Bến Tre công bố tình huống khẩn cấp sự cố môi trường Bãi rác An Hiệp, các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để khắc phục sự cố môi trường, xử lý kịp thời hậu quả, tiếp nhận lại rác thải, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và ổn định xã hội.

UBND tỉnh Bến Tre giao Sở TN&MT chủ trì thực hiện các biện pháp khẩn cấp để khắc phục sự cố môi trường theo quy định; dự báo tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh, phức tạp trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác trong tình hình hiện nay.

Sử dụng nguồn vốn sự nghiệp môi trường đã phân bổ cho đơn vị năm 2023 khẩn trương thực hiện các biện pháp khẩn cấp để khắc phục môi trường, ổn định xã hội. Trong đó, thực hiện phủ bạt khẩn cấp các ô đã chôn lấp đầy rác để hạn chế nước rỉ rác, gây mùi hôi ảnh hưởng môi trường xung quanh; giải quyết việc thu gom, vận chuyển, lưu chứa tạm thời rác thải trong thời điểm bãi rác An Hiệp ngưng tiếp nhận rác.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo UBND huyện Ba Tri huy động nguồn lực khẩn cấp khắc phục ô nhiễm môi trường, gia cố các vị trí nước rỉ ra bên ngoài, lưu chứa nước rỉ rác không để thoát ra ngoài khi chưa xử lý đạt theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Đồng thời, tăng cường phun xịt và vệ sinh môi trường xung quanh bãi rác; triển khai nhanh các hạng mục công trình nâng cấp, cải tạo bãi rác và dự án mở rộng thêm 3 ha để tiếp nhận rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực lân cận bãi rác An Hiệp cùng chia sẻ khó khăn của tỉnh, tiếp tục ủng hộ phương án tiếp nhận, xử lý rác thải của tỉnh trong thời gian chờ thực hiện phương án tái cơ cấu và đầu tư nhà máy xử lý rác thải Bến Tre.

Đặc biệt theo dõi, quản lý các cá nhân chặn, ngăn cản xe vận chuyển rác thải đi vào bãi rác. Quan tâm, chia sẻ đối với các cá nhân, hộ gia đình đang sinh sống trong vùng chịu ảnh hưởng của bãi rác, đặc biệt là người già, trẻ em, hộ gia đình đang gặp khó khăn; kịp thời nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người dân; công khai số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân, kịp thời xử lý, khắc phục.

Như Tiền Phong thông tin, sau khi người dân chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp, UBND tỉnh Bến Tre và UBND huyện Ba Tri đã tổ chức đối thoại với người dân, tuy nhiên buổi đối thoại không thành công, người dân yêu cầu đóng cửa bãi rác này. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh cam kết với người dân trong vòng 1 tháng sẽ khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường, đồng thời chỉ đạo xử lý nhiều giải pháp để đảm bảo môi trường.