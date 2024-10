Dự án Libera Nha Trang: ‘Thay tên đổi họ’ để thoát hàng?

TPO - Dự án Libera Nha Trang từng tổ chức nhiều đợt bán hàng với tên thương mại là Vega City Nha Trang. Sau đó, khi có sự xuất hiện của đơn vị tư vấn Big Four, Libera Nha Trang rầm rộ tổ chức quảng bá, bán hàng nhưng chỉ mới được giao đất một phần.

Đổi tên để bán hàng

Hồi cuối tháng 5, chủ đầu tư tổ chức lễ ra quân dự án Libera Nha Trang tại TPHCM với sự tham dự của hơn 4.000 chuyên viên tư vấn bất động sản, đến từ hơn 70 đại lý lớn khắp cả nước. Sự kiện đánh dấu giai đoạn đẩy mạnh phân phối dự án.

Libera Nha Trang có quy mô gần 44 ha, được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có diện tích 15,61 ha và giai đoạn 2 là 28,2 ha với các sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng, biệt thự, nhà phố, khách sạn…

Quy mô dự án gồm 2 tòa tháp The Sanhôme cao 30 tầng, cung cấp 1.975 căn hộ biển, 27 căn shophouse và tháp The Pramount cao 22 tầng, 8 tầng khối đế, cung cấp 401 căn hộ biển, 10 căn shophouse.

Đáng chú ý, dự án Libera Nha Trang trước đây đã tổ chức nhiều đợt bán hàng với tên thương mại là Vega City Nha Trang. Tuy nhiên, khu biệt thự biển vẫn còn lượng tồn kho khá lớn, trong khi khu shophouse đã bàn giao nhưng phần lớn căn nhà vẫn bỏ trống.

Gần đây, cùng với sự xuất hiện của đơn vị tư vấn Big Four, Libera Nha Trang đã quay lại như một hiện tượng lạ trên thị trường. Câu chuyện bắt đầu chạm thị trường bằng hình thức đổi tên, dự án không còn là Vega City Nha Trang mà chuyển thành Libera Nha Trang. Căn hộ condotel chuyển thành căn hộ flex home.

Theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12873:2020 về thiết kế, condotel được dịch sang tiếng Việt là căn hộ lưu trú. Loại hình căn hộ này được định nghĩa là căn hộ phục vụ mục đích cho thuê lưu trú (tương tự căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch…), có trang thiết bị, dịch vụ cần thiết để người thuê có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú.

Về bản chất căn hộ lưu trú được xây dựng trên đất thương mại dịch vụ, là loại đất sử dụng có thời hạn (thông thường là 50 năm tính từ thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư). Tên gọi condotel có thể được biến thể để quảng cáo thành flex home, căn hộ biển, apart hotel... nhưng người mua sản phẩm trong những dự án này, nếu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì cũng chỉ còn thời hạn sử dụng đất trên dưới 40 năm (sau thời gian xây dựng).

Gần như, flex home là khái niệm được đưa ra đầu tiên tại dự án Libera Nha Trang, do Big Four tư vấn. Điểm khác biệt giữa flex home so với condotel trước đây ở chỗ, khách hàng có thể sử dụng để ở hoặc tự vận hành cho thuê. Tuy nhiên, mô hình căn hộ vừa có thể ở hoặc tự vận hành cho thuê lưu trú đã có từ nhiều năm trước tại một số dự án ở Nha Trang, Vũng Tàu... chứ không phải bắt đầu từ Libera Nha Trang.

Như vậy, việc đặt tên dòng sản phẩm mới flex home là bước khởi đầu để bỏ đi những cái dớp trước đó đã gắn với condotel và mở ra một câu chuyện mới chỉ để bán hàng. Tuy nhiên, hiện có rất nhiều thông tin rao bán cắt lỗ căn hộ flex home, shophouse… ở dự án Libera Nha Trang.

Chủ đầu tư nói gì?

Trong văn bản gửi khách hàng, Công ty CP Vega City cho biết, mục đích sử dụng căn hộ flex home ở dự án Libera Nha Trang là lưu trú du lịch phù hợp với quy hoạch dự án đã được phê duyệt và pháp luật hiện hành.

Phía Vega City diễn giải, lưu trú du lịch là việc con người ở tại một địa điểm ngoài nơi cư trú phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, khám phá... (khoản 6 Điều 2 Luật Cư trú, Khoản 1 Điều 3 Luật du lịch). Do đó, khách hàng có thể sử dụng căn hộ để ở (lưu trú) hoặc cho thuê tùy theo nhu cầu và phải thông báo lưu trú tới cơ quan đăng ký cư trú. Trường hợp lưu trú quá 30 ngày thì phải đăng ký tạm trú tại công an địa phương.

Về vấn đề Libera Nha Trang là dự án duy nhất được cấp sổ cho căn hộ Flex Home có chính xác không, Công ty CP Vega City cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành thì đối với các bất động sản không phải là nhà ở (căn hộ du lịch, diện tích thương mại, dịch vụ...) được cấp giấy chứng nhận, gồm cả căn hộ flex home thuộc dự án Libera Nha Trang và các căn hộ du lịch thuộc dự án khác nếu đủ điều kiện.

Trên thực tế, tại dự án Libera Nha Trang, có thời gian sử dụng căn hộ flex home tính theo ngày dự kiến bàn giao vào tháng 8/2026 chỉ còn 37 năm. Còn sự khác nhau giữa căn hộ flex home và condotel, phía Công ty CP Vega City khẳng định, nếu cùng là căn hộ du lịch thì đều giống nhau về tiêu chuẩn và công năng sử dụng, chỉ khác nhau ở thiết kế và cách thức quản lý vận hành khai thác.

Hiện tại các căn hộ du lịch thuộc tòa Sanhôme (CT11), chủ đầu tư chưa triển khai chương trình quản lý cho thuê. Khách hàng sở hữu căn hộ sẽ chủ động sử dụng, cho thuê theo nhu cầu. Sau khi bàn giao đi vào vận hành, tùy tình hình thực tế và nhu cầu của khách hàng, nếu chủ đầu tư triển khai chương trình quản lý cho thuê hoặc cần giải pháp điều tiết việc tự cho thuê của khách hàng, ban quản lý sẽ thông báo tới khách hàng.

Libera Nha Trang có quy mô gần 44 ha gồm 2 khu C và khu B, chủ đầu tư đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Khu C đã được giao đất, còn khu B đang thực hiện thủ tục giao đất. Dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào quý II/2027.