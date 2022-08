Thông tin tiếp vụ ngân hàng rao bán dự án condotel để thu hồi nợ

TPO - Sau thông tin dự án condotel tại Nha Trang (Khánh Hòa) của Công ty Cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền bị ngân hàng rao bán để xử lý nợ xấu, nhiều khách hàng mua căn hộ của dự án như “ngồi trên đống lửa”, đã tập trung băng rôn đòi quyền lợi.

Mua condotel, khách hàng vỡ mộng cam kết lợi nhuận

Sáng 19/8, hàng chục khách hàng mua căn hộ condotel tại Dự án Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia - Swisstouches Laluna Resort - Khu A (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã tập trung băng rôn trước trụ sở Công ty Cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền trên đường Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để đòi quyền lợi trước hàng loạt những bất cập, tồn tại của dự án.

Nhiều khách hàng mua căn hộ condotel tại dự án này cho biết, họ đã ký hợp đồng mua căn hộ từ năm 2018, theo tiến độ chủ đầu tư cam kết bàn giao nhà vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, đã quá thời gian bàn giao hơn 2 năm nhưng đến nay dự án mới xây xong phần thô và đang trong quá trình hoàn thiện căn hộ, chưa biết đến ngày nhận nhà. Điều đáng nói, chủ đầu tư chậm thực hiện chi trả thu nhập cam kết như đã thỏa thuận.

Theo chị H. (trú tại Hà Nội) – đại diện cho hàng chục khách hàng, thì khi mua căn hộ, qua tìm hiểu được biết dự án được Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) thẩm định và bảo lãnh cho vay theo hình thức thế chấp bằng chính căn hộ đã mua tại dự án và dùng tiền thu được từ thu nhập cam kết do chủ đầu tư chi trả hàng năm để trả lãi cho ngân hàng.

Đồng thời, trong Hợp đồng Hợp tác cho thuê căn hộ với chủ đầu tư quy định, nếu khách hàng đồng ý chi trả trước 95% giá trị căn hộ thì sẽ được nhận ngay thu nhập cam kết tương đương 9%/1 năm kéo dài trong 5 năm mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của dự án.

“Do tin tưởng vào năng lực thẩm định và quản trị rủi ro từ phía ngân hàng, tin tưởng vào năng lực của chủ đầu tư, nhiều khách hàng trong đó có tôi đã dùng toàn bộ số tiền tích cóp và vay ngân hàng để đóng 95% giá trị căn hộ. Thế nhưng, đến nay chủ đầu tư đã không thực hiện chi trả thu nhập cam kết như đã thỏa thuận”, chị H. chia sẻ.

Trong khi đó, anh T. (trú tại Hà Nội) – khách hàng mua căn hộ codotel tại đây cho biết, đến nay nhiều khách hàng vẫn chưa nhận được thu nhập cam kết năm 2020, năm 2021 dẫn đến nhiều khách hàng mất khả năng trả nợ cho ngân hàng, rơi vào cảnh bị đưa vào nhóm nợ xấu và nguy cơ mất nhà do bị ngân hàng xiết nợ.

“Chúng tôi nhiều lần đề nghị gặp trực tiếp lãnh đạo của Công ty để đối thoại, đề nghị làm rõ những vấn đề khúc mắc, tồn tại của dự án nhưng chủ đầu tư luôn né tránh. Cực chẳng đã, chúng tôi mới phải tập trung băng rôn kêu cứu, đòi lại quyền lợi chính đáng của mình. Việc bị đưa vào nhóm tín dụng xấu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, dẫn tới khó khăn cho việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng của khách hàng sau này”, anh T. bức xúc.

Hoang mang khi dự án bị ngân hàng rao bán siết nợ

Cũng theo khách hàng, dù chưa thực hiện bàn giao căn hộ, nhưng chủ đầu tư đã thu 2% phí bảo trì không đúng với quy định.

Đặc biệt, trước thông tin Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thành An mới đây có Thông báo rao bán khoản nợ có tài sản đảm bảo là Dự án Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia - Swisstouches Laluna Resort - Khu A để xử lý và thu hồi nợ vay khiến cho các khách hàng vô cùng lo lắng.

“Việc ngân hàng rao bán khoản nợ của chủ đầu tư cho thấy khả năng về tài chính của chủ đầu có vấn đề. Điều này khiến chúng tôi vô cùng hoang mang, lo lắng cho tài sản của mình. Nếu căn hộ của chúng tôi được bán cho người khác thì sẽ xử lý ra sao?” anh T, lo lắng.

Được biết, liên quan đến việc chậm chi trả lợi nhuận cam kết, tại biên bản làm việc với khách hàng, đại diện chủ đầu tư cho biết: “…Tại những thời điểm chủ đầu tư chưa chi trả được, chúng tôi đã có văn bản xin lùi. Đối với khoản lợi nhuận cam kết năm 2021, chúng tôi mong muốn quý khách hàng hỗ trợ, tạo điều kiện tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ thanh toán muộn nhất trong tháng 12/2022, nhằm dồn nguồn lực hoàn thành xây dựng dự án để việc bàn giao và kinh doanh căn hộ trên thực tế được diễn ra sớm nhất”.

Về việc dự án chậm bàn giao căn hộ, chủ đầu tư cho rằng do gặp khó khăn trong quá trình thi công do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đồng thời, do các quy phạm pháp luật chưa rõ ràng, thiếu căn cứ để hoàn thành việc thi công xây dựng và triển khai dự án trên thực tế. Trong thời gian qua, Công ty đã làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Do đó, chúng tôi mong muốn khách hàng tạo điều kiện để Công ty tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ bàn giao căn hộ muộn nhất đến quý III/2023.

Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thành An mới đây, thông báo rao bán khoản nợ có tài sản bảo đảm của khách hàng là Công ty Cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền (Marina Hotel) để xử lý thu hồi nợ vay. Theo đó, tổng dư nợ tín dụng của Công ty Khách sạn Bến Du Thuyền tại VietinBank tính đến ngày 26/7 là hơn 540 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho khoản nợ trên bao gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất rộng gần 6.000m2 tại địa chỉ Khu A - Ô số 8, Khu đô thị Vĩnh Hòa, TP Nha Trang. Đây là đất xây dựng khách sạn, căn hộ du lịch (đất ở tại đô thị không hình thành đơn vị ở) có thời hạn sử dụng đến năm 2064. Cùng với đó, là toàn bộ bất động sản hình thành thuộc Dự Án Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia - Swisstouches Laluna Resort - Khu A bao gồm nhưng không giới hạn: Các máy móc, trang thiết bị, nội thất, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải và các động sản khác thuộc Dự án Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia - Swisstouches Laluna Resort - Khu A.