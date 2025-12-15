Công binh làm việc '3 ca, 4 kíp' thi công kè chống sạt lở ở Khe Sanh theo chỉ đạo Thủ tướng

TPO - Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại đường Hùng Vương (xã Khe Sanh), lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Quân khu 4 thống nhất triển khai phương án vừa thiết kế vừa thi công, huy động lực lượng công binh làm việc “3 ca, 4 kíp” để kịp tiến độ bàn giao theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Ngày 14/12, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị làm việc với Quân khu 4 cùng các sở, ngành, địa phương liên quan nhằm chuẩn bị các điều kiện triển khai xây dựng kè chống sạt lở tại xã Khe Sanh.

Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị họp bàn phương án thi công chống sạt lở tại Khe Sanh.

Theo Sở Xây dựng, phương án kỹ thuật tập trung xử lý nền mái taluy bằng chuỗi giải pháp đồng bộ, gồm: dọn dẹp, đào bóc lớp đất hữu cơ ra khỏi phạm vi xử lý; trải vải địa kỹ thuật gia cường; đắp đất bọc vải theo từng lớp dày 50 cm đến cao trình móng nhà dân hiện hữu.

Mỗi cao trình đắp cao 3 m được giật một cơ, bề rộng 2 m, dốc vào phía trong 10% để thu nước mặt. Hệ thống thoát nước được tổ chức bằng rãnh cơ thu nước mưa, mương bê tông gom nước sinh hoạt dẫn xuống chân taluy; đồng thời đổ bê tông chân khay mác 150 nhằm tăng độ ổn định mái.

Công tác chuẩn bị mặt bằng đã hoàn tất. Xã Khe Sanh thống nhất mở đường công vụ, ký cam kết hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở theo quy định. Địa phương cũng bố trí nơi ăn ở cho khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 tại Nhà văn hóa truyền thống Vân Kiều Pa Kô (cách công trường 300 m), bảo đảm điện nước; đồng thời dự phòng thêm trụ sở UBND xã dôi dư cho công nhân tạm trú.

Qúa trình xây dựng kè phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng thi công.

Trước tính chất cấp bách, lãnh đạo tỉnh thống nhất thi công song song với hoàn thiện thiết kế, đặt an toàn lên hàng đầu. Khi kè đạt cao độ an toàn sẽ hướng dẫn các hộ dân sửa chữa nhà đồng thời để sớm ổn định cuộc sống.

Chủ đầu tư, đơn vị thi công và giám sát phải thường trực tại hiện trường, xử lý kịp thời phát sinh, phấn đấu hoàn thành trong 37 ngày, bàn giao trước 20/1/2026. Các bên thống nhất phương án sử dụng khoảng 20.000 m³ đất đắp phục vụ thi công.