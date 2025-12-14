Thần tốc dựng nhà cho người dân thiệt hại do mưa lũ ở Đà Nẵng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tại lễ khởi công "Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà bà con bị thiệt hại do thiên tai, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh lực lượng tham gia xung kích phải đặt nhân dân lên trên hết, xem mỗi căn nhà của người dân như căn nhà của chính mình. Mỗi viên gạch đặt xuống, mỗi mái tôn lợp lên phải chứa đựng cả trái tim và trách nhiệm của người chiến sĩ công an.

Ngày 14/12, công an TP. Đà Nẵng phối hợp với chính quyền xã Quế Phước tổ chức Lễ khởi công Chiến dịch Quang Trung thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho gia đình có nhà bị hư hỏng, thiệt hại do thiên tai.

Khởi công “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho gia đình có nhà bị hư hỏng, thiệt hại do thiên tai xã Quế Phước.

Bà Tào Thị Tố Điểm - Chủ tịch UBND xã Quế Phước - cho biết mưa lũ đi qua đã để lại cho xã nhà những thiệt hại nặng nề về tài sản. Trong đó, 4 ngôi nhà bị sập đổ, nhiều hộ dân đang trong tình trạng có nguy cơ bị sạt lở cao, hạ tầng giao thông, trường học bị chia cắt, hư hại.

Nhiệm vụ đặt ra phải hoàn thành sửa chữa một căn nhà bị hư hỏng nặng và xây dựng mới 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn hoàn thành trước ngày 30/1.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng - cho biết đơn vị được Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng giao nhiệm vụ chủ công, nòng cốt trong việc triển khai đồng loạt "chiến dịch Quang Trung", thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà dân bị thiệt hại do thiên tai trên toàn địa bàn.

tp-chien-dich-quang-trung-xay-nha-cho-dan-o-dn.jpg
Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng.

Nhiệm vụ phải thần tốc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 271 căn nhà trên địa bàn 22 xã, phường. Trong đó, 213 căn nhà thiệt hại nặng phải hoàn thành trước ngày 31/12 và 58 căn nhà bị sập hoàn toàn phải hoàn thành trước ngày 31/1.

Việc khởi công xây nhà cho các hộ dân xã Quế Phước hôm nay là nhiệm vụ cấp bách, thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng công an, tạo khí thế lan tỏa mạnh mẽ, huy động cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân cùng chung tay.

“Thời gian rất gấp, yêu cầu rất cao, vì vậy toàn lực lượng công an tham gia xung kích phải đặt nhân dân lên trên hết, phải coi mỗi căn nhà của người dân như căn nhà của chính mình. Mỗi viên gạch đặt xuống, mỗi mái tôn lợp lên phải chứa đựng cả trái tim và trách nhiệm của người chiến sĩ công an. Việc hôm nay không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là danh dự của người chiến sĩ công an nhân dân” - Đại tá Hoàng, nhấn mạnh.

tp-chien-dich-quang-trung-6.jpg
Cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân.

Về tiến độ, phải thần tốc, không để chậm một ngày. Chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ nắng ráo, thi công cuốn chiếu, làm đến đâu chắc đến đó. Quyết tâm hoàn thành trước thời hạn ngày 15/1 để bà con kịp đón một mùa xuân mới trong những ngôi nhà ấm áp, an toàn.

Lãnh đạo công an thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị các đơn vị thi công phải đảm bảo đúng theo mô hình nhà “3 cứng” và yêu cầu kỹ thuật mà thành phố đã ban hành.

Hoài Văn
