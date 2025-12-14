Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đàn trâu thả rông ‘tung tăng’ trên cao tốc Bắc - Nam

Hoài Nam
TPO - Người tham gia giao thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh) bất ngờ khi phát hiện một đàn trâu chạy rông xuất hiện trên làn đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo camera hành trình ghi lại, lúc 13h37 ngày 14/12, khi đang lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Nam - Bắc đoạn qua xã Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh), tài xế bất ngờ bắt gặp một đàn trâu chạy trên tuyến cao tốc.

Khi phát hiện đàn trâu, các tài xế đã chủ động giảm tốc độ, đánh lái để tránh va chạm.

Clip đàn trâu thả rông ‘chạy lạc’ trên cao tốc Bắc – Nam.

Theo một tài xế, thời điểm này trời đang có mưa, mặt đường trơn, tầm quan sát hạn chế nên việc có đàn trâu chạy trên cao tốc rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Sau khi phát hiện sự việc, các tài xế thông tin tới đơn vị quản lý tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng để có giải pháp xử lý, đảm bảo an toàn giao thông.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #đàn tâu thả rông #Đàn trâu thả rông ‘chạy lạc’ trên cao tốc Bắc - Nam #cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

