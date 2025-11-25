Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng ra quân xử lý nghiêm việc thả rông trâu bò giữa phố

Duy Quốc
TPO - UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) triển khai kế hoạch ra quân xử lý tình trạng chăn thả trâu, bò tự do gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo UBND phường Hải Vân, thời gian qua trên địa bàn xuất hiện tình trạng chăn, thả gia súc (trâu, bò…) trên các tuyến đường, tại khu dân cư, khu tái định cư, chợ và những nơi công cộng, gây mất trật tự và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

botharonghaivan.jpg
Tình trạng bò thả rông đi ngang nhiên giữa đường ở Đà Nẵng.

Ông Bùi Nguyễn Hồng Hải – Phó Chủ tịch UBND phường Hải Vân cho biết, mới đây phường đã triển khai kế hoạch ra quân xử lý tình trạng chăn thả gia súc trái quy định trên địa bàn.

“Việc ra quân nhằm chấn chỉnh tình trạng kéo dài nhiều năm, khi một số hộ dân có thói quen thả gia súc tự do, để chúng đi vào khu dân cư, công viên, thậm chí gây hư hỏng cây xanh và hoa kiểng. Có những thời điểm gia súc đi thành đàn, ban đêm lao ra đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông”, ông Hải thông tin.

Lực lượng tham gia xử lý gồm Công an phường, bộ phận Quy tắc đô thị, Trung tâm Công cộng – Dịch vụ sự nghiệp công và đại diện tổ dân phố. Lực lượng chức năng đã kiểm tra dọc các trục đường, gặp trực tiếp các hộ nuôi để tuyên truyền không thả rông trâu, bò và các loại súc vật ra đường, khu dân cư, bờ suối hay khu vực công cộng nói chung.

botharonghaivan-1.jpg
botharonghaivan-2-2500.jpg
UBND phường Hải Vân mạnh tay xử lý tình trạng bò thả rông.

Người dân được yêu cầu nhốt, buộc hoặc chăn dắt gia súc đúng nơi quy định. Đồng thời, phường triển khai tuyên truyền qua loa truyền thanh, văn bản chỉ đạo và họp tổ dân phố nhằm nâng cao ý thức chấp hành.

UBND phường cũng đã lập danh sách các hộ nuôi gia súc, vận động ký cam kết không thả rông. Một số trường hợp tái phạm cũng được ghi nhận để xử lý theo quy định. Nhiều hộ cũng đã đồng thuận với biện pháp quản lý, cho rằng đây là cách làm cần thiết để bảo đảm an toàn giao thông và môi trường sống.

Phường Hải Vân sẽ tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền, kiểm tra đến hết năm 2025, đồng thời kịp thời xử lý những trường hợp để gia súc đi lại nơi công cộng. UBND phường khẳng định sẽ vừa vận động, vừa kiên quyết xử lý vi phạm, hướng tới xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn cho người dân.

Duy Quốc
