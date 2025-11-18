Lái xe hoảng hồn khi thấy đàn bò lù lù trên cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ

TPO - Nhiều tài xế đã hoảng hồn khi phát hiện cả đàn bò lù lù di chuyển trên trên cao tốc đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ (Quảng Trị). Nguyên nhân được cho là người dân đã tự ý tháo dỡ hàng rào an toàn của đoạn cao tốc này để cho đàn bò lưu thông.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết sáng 18/11 đã khẩn trương khắc phục đoạn hàng rào bị tháo dỡ tại khu vực xã Hiếu Giang, nơi đàn bò xuất hiện trên cao tốc vào trưa 16/11.

Đàn bò lù lù trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ - ảnh CTV.

Theo ghi nhận, khoảng 13 giờ cùng ngày, một đàn bò bất ngờ tràn ra làn xe đang chạy tốc độ cao, đe dọa an toàn giao thông trên toàn tuyến. Nguyên nhân được xác định là do một số người dân địa phương tự ý tháo bỏ hàng rào bảo vệ dọc tuyến cao tốc để đưa gia súc qua lại và chăn thả tự do.

Anh Nguyễn Quốc Việt, một tài xế chứng kiến sự việc kể lại: “Khi tôi đang di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc với tốc độ tối đa 90km/giờ đoạn qua xã Hiếu Giang thì bất ngờ thấy đàn bò lù lù phía trước. Hoảng hồn, tôi đạp phanh gấp, cháy cả chục mét đường. Nếu không phát hiện kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Trước thực trạng nguy hiểm này, Ban Quản lý dự án đã có văn bản khẩn gửi UBND và Công an các xã Lệ Ninh, Trường Phú, Kim Ngân, Bến Quan, Cồn Tiên và Hiếu Giang, đề nghị tăng cường tuyên truyền, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Người dân đã tự ý tháo dở hàng rào an toàn của cao tốc này - ảnh CTV.

Đơn vị cũng cho biết đã lắp đặt lại toàn bộ phần hàng rào bị tháo dỡ và bổ sung khóa nhằm ngăn chặn hành vi tái phạm. Đại diện Ban Quản lý nhấn mạnh: việc tháo dỡ hàng rào an toàn trên cao tốc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp đe dọa tính mạng người tham gia giao thông, do đó cần được xử lý nghiêm minh để răn đe.