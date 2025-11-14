Thống nhất giao tỉnh Thái Nguyên triển khai dự án cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên

TPO - HĐND TP. Hà Nội thống nhất giao tỉnh Thái Nguyên là cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức PPP.

HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết giao tỉnh Thái Nguyên là cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức PPP.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành (Công ty Phương Thành) có các văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất 2 phương án thực hiện dự án trên.

Theo đó, phương án 1: Đầu tư xây dựng đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (từ nút giao Vành đai III đến nút Tân Long), chiều dài tuyến khoảng 63,76 km, tốc độ thiết kế 100 km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 6.790 tỷ đồng, từ nguồn vốn của doanh nghiệp.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp thứ 27, HĐND TP. Hà Nội.

Phương án 2: Đầu tư xây dựng đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới, chiều dài tuyến khoảng 100,69 km, tốc độ thiết kế 80-100 km/h. Tiến độ đầu tư chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 sẽ đầu tư mở rộng đoạn Hà Nội - Thái Nguyên từ nút giao với Vành đai III đến nút Tân Long, quy mô 6 làn xe, hoàn thành năm 2027. Còn giai đoạn 2 sẽ đầu tư mở rộng đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới (trùng với dự án BOT), quy mô 4 làn xe, hoàn thành năm 2029. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 16.789 tỷ đồng, dự kiến nguồn vốn hỗ trợ nhà nước khoảng 5.363 tỷ đồng.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua Hà Nội đang được khai thác.

Sau khi nhận được báo cáo của Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan để thống nhất phương án đầu tư xây dựng hoàn thiện cao tốc CT.7 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức PPP.

Ngày 18/7, UBND TP. Hà Nội có văn bản gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến về phương án đầu tư xây dựng hoàn thiện cao tốc CT.7 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức PPP.

Theo UBND TP. Hà Nội, CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên trên địa bàn Hà Nội có điểm đầu tại xã Phù Đổng, tại km 152 + 400 Quốc lộ 1A mới chạy qua huyện Yên Phong (Bắc Ninh), điểm cuối tại cầu Hòa Bình, xã Sóc Sơn. Tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 25,125 km; mặt cắt ngang theo quy hoạch B=68m với 6 làn xe. Hiện tuyến đường đang được khai thác sử dụng với bề rộng nền đường là 34,5 m, bề rộng làn xe cơ giới là 15 m, làn dừng xe khẩn cấp 6 m.

Theo phương án Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ thì tuyến cao tốc đoạn qua địa phận Hà Nội thuộc phạm vi thực hiện dự án có chiều dài khoảng 25,125 km. Trong đó, có đoạn trùng với đường kết nối sân bay Gia Bình đoạn từ nút giao Ninh Hiệp đến nút giao Vành đai III.

UBND TP. Hà Nội thống nhất với Bộ Xây dựng giao UBND tỉnh Thái Nguyên làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu triển khai thực hiện dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức PPP.

Sau khi thảo luận, HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết.