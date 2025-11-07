Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tài xế rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Thanh Hà
TPO - Sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan công an đang xác minh làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 7/11, Công an TP Hà Nội đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn 6 ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Theo đó, vào khoảng 14h35 cùng ngày, tại Km28+300 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, xe tải BKS 12H-001.18 (chưa xác định người điều khiển) lưu thông theo hướng Thái Nguyên - Hà Nội đã va chạm liên hoàn với 5 ô tô, gồm các xe BKS 20H-019.XX, 99A-947.XX, 20A-749.XX, 20B-019.XX và 20A-595.XX.

Hậu quả, 6 phương tiện liên quan bị hư hỏng, không có thiệt hại về người. Sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển xe tải BKS 12H-001.18 đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 phối hợp với Công an xã Đa Phúc tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra, xác minh giải quyết vụ việc theo quy định.

Đội CSGT số 15 phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh Thái Nguyên phân luồng, điều tiết phương tiện từ xa tránh ùn tắc qua khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Hà
