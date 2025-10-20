Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội: Hai xe máy va chạm trên cầu Vĩnh Tuy, một người tử vong

Thanh Hà
TPO - Trưa 20/10, vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy xảy ra trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) khiến một người tử vong.

tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày, tại cầu Vĩnh Tuy (phường Long Biên, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, hai xe máy, trong đó có một xe chở hàng va chạm với xe máy do người phụ nữ điều khiển, hướng từ Long Biên đi Vĩnh Tuy (Hà Nội).

Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã ra đường, tử vong. Xe chở hàng bị đổ giữa đường.

Tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 có mặt phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng người điều khiển xe máy chở hàng đã nhảy xuống cầu Vĩnh Tuy gây hoang mang dư luận.

Lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến hơn 14h cùng ngày, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, lái xe chở hàng hiện đang làm việc tại Công an phường Long Biên, TP Hà Nội.

Thanh Hà
#Tai nạn giao thông cầu Vĩnh Tuy #Va chạm xe máy Hà Nội #Tử vong do tai nạn #Cứu hộ và điều tra vụ tai nạn

