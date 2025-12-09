Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

11 người thương vong trên cao tốc: Cô dâu, chú rể cùng họ hàng gặp nạn sau đám cưới

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 3 người tử vong tại chỗ, 8 người bị thương. Các nạn nhân đều là người nhà đi đám cưới về thì gặp nạn, trong đó có cả cặp vợ chồng mới cưới.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi xảy ra sáng nay 9/12, hiện 8 nạn nhân đang được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

tp-nan-nhan-vu-tai-nan-2.jpg
Nạn nhân vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: Hoài Văn

Sáng 9/12, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (TP. Đà Nẵng) đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng cùng ngày trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Hiện 8 bệnh nhân đang được cấp cứu điều trị, trong đó nhiều bệnh nhân bị thương nặng.

Các nạn nhân cho biết, xe gặp nạn khi đang chở đoàn người từ Lâm Đồng trở về Ninh Bình sau đám cưới. Trên xe đều là họ hàng, người thân của cô dâu và chú rể. Cú va chạm mạnh khiến 3 người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương nặng, trong đó có cô dâu và chú rể.

tp-nan-nhan-vu-tai-nan.jpg
tp-nan-nhan-tn.jpg
tp-tham-hoi-nan-nhan.jpg
Các nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng đều là người nhà, đang trên đường trở về sau đám cưới. Ảnh: Hoài Văn

Chia sẻ với phóng viên, cô dâu Vũ Thị Đông (23 tuổi, trú xã Hải An, tỉnh Ninh Bình) cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, hầu hết mọi người đang ngủ nên không ai kịp phản ứng.

Tài xế điều khiển xe 16 chỗ là Phạm Văn Kiều (39 tuổi, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) cũng là anh họ của chú rể Hoàng Văn Trung (23 tuổi, trú xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình).

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, hiện 8 nạn nhân trong vụ tai nạn đang được cấp cứu tại đây, trong đó 4 nạn nhân chấn thương sọ não, nhiều nạn nhân đa chấn thương.

tai-nan-2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 4h10 cùng ngày xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi , tại Km71+200 đoạn qua thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP. Đà Nẵng. Thời điểm này xe khách biển số 29B-081.62 do anh Kiều lái, chở theo 12 người, bất ngờ va chạm vào phía sau xe đầu kéo biển số 15C-360.35 kéo rơ-moóc 15R-149.06 do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, Hải Phòng) điều khiển.

Cú tông mạnh khiến 3 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hoài Văn
