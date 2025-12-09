Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 13 người thương vong

TPO - Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi khiến 3 người tử vong tại chỗ, 10 người bị thương

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 12 phút ngày 9/12 tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP. Đà Nẵng).

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên xe khách 16 chỗ BKS 29B-081.62 (chưa rõ danh tính lái xe) chở 12 người khách lưu thông trên cao tốc thì va chạm vào sau xe đầu kéo BKS 15C-36035 kéo SMRM 15R-14906 do lái xe Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú tại TP. Hải Phòng) điều khiển.

Hậu quả, 3 người (khách trên xe) tử vong tại chỗ, 10 người bị thương. Tại hiện trường 2 xe hư hỏng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.