Tai nạn trên cao tốc, tài xế ô tô 7 chỗ tử vong

TPO - Đang lưu thông trên cao tốc qua tỉnh Thanh Hóa, ô tô con 7 chỗ xảy ra va chạm với xe đầu kéo khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Khoảng 16h ngày 8/11, ô tô con 7 chỗ mang biển số Nghệ An di chuyển trên cao tốc Bắc – Nam. Khi xe chạy đến Km377+150 đoạn qua xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn cũ, tỉnh Thanh Hóa) thì xảy ra vụ va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát Hà Tĩnh.

Hiện trường tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến tài xế ô tô con tử vong tại chỗ, 3 người ngồi trên xe (chưa rõ danh tính) bị thương.

Tại hiện trường, ô tô bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn. Đoạn tuyến cao tốc qua khu vực rơi vào tình trạng ách tắc kéo dài.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.