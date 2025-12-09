Khẩn trương điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

TPO - Công an thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 238/CĐ-TTg về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Khoảng 4 giờ 10 phút ngày 9/12, trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn Km71+200 thuộc xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng), xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách 16 chỗ và xe đầu kéo, khiến 3 người tử vong và một số người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện để cứu chữa người bị nạn; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Chủ tịch UBND các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô thuộc phạm vi quản lý trong vụ tai nạn nêu trên; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định; đặc biệt xem xét trách nhiệm lái xe, chủ xe và các cá nhân liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm về an toàn phương tiện, việc chấp hành quy định của lái xe...

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô, đặc biệt là xe chở hàng, chở người số lượng lớn; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường cao tốc, tăng cường công tác cảnh báo an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là lái xe vào ban đêm.