Quảng Trị: Cứu sống ngoạn mục nam sinh bị tai nạn giao thông 'nằm bên cửa tử'

TPO - Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa cứu sống ngoạn mục một nam sinh bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông trên đường đi học về, trải qua ba ca phẫu thuật lớn, trong đó có hai ca can thiệp đặc biệt để xử lý các tổn thương đe dọa tính mạng.

Ngày 25/11/2025, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết,bệnh nhân Hồ Văn H.R (17 tuổi, trú xã Đakrông) được chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu ngày 6/11 trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương nghiêm trọng.

Những kỹ thuật cao được áp dụng để giành lại sự sống cho nam sinh.

Kết quả chẩn đoán cho thấy H.R bị tổn thương nặng ở nhiều cơ quan, gồm: chấn thương ổ bụng, gãy thân xương đùi, tổn thương phần mềm vùng bụng – lưng – chậu, chấn thương lồng ngực và thận.

Đặc biệt, bệnh nhân bị gãy trật cột sống đoạn L2–L3, tụ máu ngoài màng tủy, tủy dập và rách màng tủy – những thương tổn có thể để lại di chứng rất nặng nề.

Ngay sau khi hồi sức tích cực, ê-kíp liên chuyên khoa gồm Hồi sức cấp cứu, Ngoại Tổng hợp, Ngoại Thần kinh và Ngoại Chấn thương – Bỏng đã tiến hành ba ca mổ lớn.

Bệnh nhân được phẫu thuật cắt lọc, khâu phục hồi đại tràng ngang, xử lý dịch máu ổ bụng; phẫu thuật cột sống lối sau để nắn trật đoạn L2–L3, cố định bằng hệ thống nẹp vít dưới hướng dẫn C-arm; cắt bản sống, lấy máu tụ ngoài màng tủy giải ép tủy và vá màng tủy bị rách. Ngoài ra, bệnh nhân còn được kết hợp xương đùi bằng nẹp vít khóa qua đường mổ nhỏ.

Nam sinh H.R đã hồi phục và chuẩn bị xuất viện.

Bác sĩ CKI Văn Nhật Minh, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh – người trực tiếp tham gia phẫu thuật cho biết, tình trạng bệnh nhân lúc nhập viện “có nguy cơ để lại di chứng rất nặng”, buộc ê-kíp phải áp dụng liên tục các kỹ thuật cao để cứu sống và giảm tối đa nguy cơ tàn phế cho nam sinh.

“May mắn là cháu H.R hồi phục rất nhanh. Sau gần một tháng, bệnh nhân tỉnh táo, vận động cải thiện rõ rệt và đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Dự kiến 2 ngày nữa cháu có thể xuất viện” - bác sĩ Minh chia sẻ.