Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc hợp tác cùng Trung tâm Chấn thương chỉnh hình danh tiếng của Áo

Hội thảo ứng dụng C-arm trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình đánh dấu mối quan hệ hợp tác giữa BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh và Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Đại học Y Innsbruck (Áo). Đây là bước đi chiến lược hướng tới việc đón đầu kỹ thuật mới, chuẩn hóa điều trị chấn thương chỉnh hình theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Từ hội thảo ứng dụng C-arm trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Ngày 9/8/2025, tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đã diễn ra Hội thảo chuyên đề quốc tế về ứng dụng công nghệ C-arm trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình. Sự kiện thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn trong và ngoài nước, cùng sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành đến từ bốn quốc gia và vùng lãnh thổ: Cộng hòa Áo, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm qua 7 bài báo cáo chuyên môn, mang đến những góc nhìn đa chiều về việc ứng dụng công nghệ C-arm, từ đó tối ưu hiệu quả trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình. Đặc biệt, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh có cơ hội chia sẻ cách vận hành và ứng dụng công nghệ C-arm 3D tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong phẫu thuật thay đĩa đệm, bắt vít cột sống qua da. Bên cạnh đó, giới thiệu phương pháp thay khớp gối gióng trục động học không cắt gân cơ dưới sự đồng hành và cố vấn của các chuyên gia quốc tế thông qua 2 ca phẫu thuật được truyền hình trực tiếp tại Hội thảo.

Hội thảo nhận được sự quan tâm đông đảo từ các chuyên gia, bác sĩ.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS.BS Hà Kim Trung - Phó Giám đốc BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, chủ tọa chia sẻ: “Ứng dụng màn tăng sáng (C-arm) trong thực hành phẫu thuật chấn thương chỉnh hình” là cơ hội quý báu giúp các bác sĩ làm chủ và ứng dụng hiệu quả công nghệ C-arm trong từng ca bệnh chấn thương chỉnh hình, cập nhật xu hướng điều trị hiện đại nhất. Về phía Hồng Ngọc, chúng tôi luôn nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, cập nhật công nghệ tiên tiến và đào tạo đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng làm chủ kỹ thuật mới. Chương trình ngày hôm nay sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho sự hợp tác chuyên môn sâu rộng trong tương lai và là động lực để chúng ta cùng nhau đưa ngành chấn thương chỉnh hình Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới”.

PGS.TS.BS Hà Kim Trung - Chủ tọa Hội thảo

GS.TS.BS Dietmar Krappinger, Phó Giám đốc - Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Đại học Y Innsbruck (Áo) đã chia sẻ về các kỹ thuật điều trị gãy ổ cối ít xâm lấn, nhấn mạnh vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong lập kế hoạch và điều hướng phẫu thuật, đặc biệt ở các ca tổn thương phức tạp.

Chia sẻ về ứng dụng công nghệ C-arm trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, GS.TS.BS Dietmar Krappinger cho biết: “Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phẫu thuật, giúp nâng cao độ an toàn và chính xác trong các ca mổ. Tuy nhiên, AI chỉ là một công cụ hỗ trợ, không thay thế cho kỹ năng của bác sĩ. Các phẫu thuật viên vẫn cần hiểu rõ công việc của mình. Trong tương lai, việc kết hợp hình ảnh 3D với AI sẽ giúp nâng cao kết quả phẫu thuật, tăng độ chính xác và giảm nguy cơ biến chứng cho bệnh nhân”.

GS.TS.BS Dietmar Krappinger, Phó Giám đốc - Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Đại học Y Innsbruck (Áo) phát biểu trong hội nghị

Đến hợp tác với Áo mở ra cơ hội đón đầu kỹ thuật mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Trong những năm qua, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế với nhiều quốc gia như: Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc). Hội thảo lần này tiếp nối định hướng hội nhập quốc tế của bệnh viện, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên thiết lập mối quan hệ hợp tác với Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Đại học Y Innsbruck (Áo), mở ra cơ hội tiếp cận các kỹ thuật hiện đại và quy trình điều trị tiên tiến trên thế giới.

Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Đại học Y Innsbruck (Áo) là một trong những cơ sở điều trị chấn thương chỉnh hình uy tín tại châu Âu, nổi bật với kỹ thuật hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Trung tâm có thế mạnh về phẫu thuật cột sống, phẫu thuật kết hợp xương, phẫu thuật khớp háng, xương chậu,... Đồng thời là trung tâm đi đầu trong đào tạo và chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu cho nhiều quốc gia trên thế giới.

GS.TS.BS Dietmar Krappinger là chuyên gia gần 20 năm kinh nghiệm lâm sàng và nghiên cứu chuyên sâu về phẫu thuật cột sống, xương chậu, khớp háng và tái tạo xương. Ông hiện đảm nhận nhiều vị trí quan trọng, bao gồm Trưởng nhóm phẫu thuật và Cố vấn cấp cao tại AOTrauma Áo. Tổng biên tập số đặc biệt về chấn thương vùng chậu và gãy xương ổ cối của tạp chí AOTS. Với hơn 100 công bố quốc tế, trong đó có 90 bài được đăng trên PubMed, ông là một trong những chuyên gia hàng đầu được giới chuyên môn đánh giá cao.

Chia sẻ về định hướng hợp tác giữa hai Trung tâm, GS. Krappinger cho biết:“Đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với BVĐK Hồng Ngọc. Qua sự kiện này, tôi tin tưởng vào một khởi đầu tốt đẹp cho quan hệ hợp tác chuyên môn dài hạn và sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao các kỹ thuật phẫu thuật chấn thương chỉnh hình hiện đại cho Hồng Ngọc”.

TS.BS Lê Quang Huy - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh

Thông qua Hội thảo lần này, TS.BS Lê Quang Huy (Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh) bày tỏ: “Sự kiện 4 trung tâm chấn thương chỉnh hình hàng đầu thế giới tụ hội tại Bệnh viện Hồng Ngọc là một vinh dự lớn, đồng thời mở ra cơ hội quý báu để trao đổi kiến thức và nâng cao chuyên môn. Việc đầu tư vào công nghệ C-arm 3D giúp Bệnh viện hòa nhập với các quốc gia có nền y học phát triển, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả điều trị cho bệnh nhân”.

Thông qua hợp tác Áo và C-arm 3D - BVĐK Hồng Ngọc nâng cao năng lực phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình

Sự kiện này là minh chứng quan trọng cho nỗ lực đẩy mạnh hợp tác chuyên môn quốc tế của BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh. Đây cũng là cơ hội để hai bên tiến gần hơn đến việc xây dựng chương trình hợp tác dài hạn, bao gồm đào tạo, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật điều trị chấn thương chỉnh hình. Qua đó, y tế Việt Nam có thể từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, mở ra cơ hội vươn tầm khu vực và thế giới.