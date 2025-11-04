Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Nam thanh niên bị cắt bỏ tinh hoàn vì chấn thương do đá bóng

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận và điều trị cho một nam thanh niên (22 tuổi, Hà Nội) bị tổn thương nghiêm trọng vùng cơ quan sinh dục sau chấn thương thể thao (bóng đá).

Bệnh nhân là một nam thanh niên khỏe mạnh, trong khi đang cố gắng “cứu bóng”, không may ngã đập mạnh vùng bìu. Ban đầu, người bệnh chỉ thấy đau tức nhẹ và sưng bìu, nghĩ là chấn thương nhẹ nên không đi khám, điều trị.

Tuy nhiên, sau khoảng 7 ngày, vùng bìu của bệnh nhân sưng to nhanh, đau nhiều, da bìu bắt đầu chảy dịch và mủ. Khi đến khám tại Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, siêu âm và thăm khám cho thấy tinh hoàn đã vỡ nát, nhiễm trùng và hoại tử, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tinh hoàn bên bị tổn thương để tránh nhiễm trùng lan rộng và nguy hiểm đến tính mạng. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khoẻ bệnh nhân ổn định.

643852671f3e9360ca2f-150750-031125-19.jpg
Kíp bác sĩ phẫu thuật cho nam bệnh nhân.

Theo bác sĩ Phan Lê Nhật Long, Khoa Nam học, tinh hoàn là một tạng có tỷ lệ chấn thương rất thấp do nằm ở vị trí trung tâm cơ thể và được bảo vệ tự nhiên. “Khi có nguy hiểm, nam giới thường có phản xạ ôm lấy bộ phận sinh dục để bảo vệ. Hơn nữa, tinh hoàn nằm trong bìu - một cấu trúc có mô lỏng lẻo, đàn hồi tốt, giúp giảm bớt tác động của lực va chạm”, bác sĩ Long cho biết.

Nguyên nhân thường gặp của chấn thương tinh hoàn là do bị tấn công trực tiếp, hoặc do lực từ dưới lên trên khi đang ở tư thế ngồi xổm. Bác sĩ Long cũng chia sẻ thêm, theo phân loại của Hiệp hội Chấn thương Hoa Kỳ (AAST), chấn thương tinh hoàn được chia thành 5 mức độ. Chỉ có độ I tức là đụng dập, tụ máu trong tinh hoàn nhưng chưa rách lá tạng màng tinh hoàn mới có thể điều trị nội khoa. Từ độ II trở lên đến độ V, đều cần phẫu thuật thám sát để xử trí tổn thương, từ khâu phục hồi lá tạng màng tinh hoàn cho đến cắt tinh hoàn nếu đã hoại tử.

Bác sĩ khuyến cáo, sau khi bị chấn thương vùng bìu - tinh hoàn, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt để được thăm khám và điều trị kịp thời. Ngay cả khi chấn thương tưởng như nhẹ, việc siêu âm kiểm tra sớm có thể giúp phát hiện sớm tổn thương bên trong tinh hoàn và bảo tồn được chức năng sinh sản.

Hà Minh
#Chấn thương tinh hoàn do thể thao #Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 #Chẩn đoán và điều trị chấn thương tinh hoàn #Tầm quan trọng của khám sớm sau chấn thương #Biểu hiện và biến chứng của chấn thương tinh hoàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục