Xã hội

Google News

Phát hiện xe tải chở hàng chục con trâu, bò không rõ nguồn gốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một xe tải chở 48 con trâu, bò không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

Sáng 17/9, Công an xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện một xe tải chở 48 con trâu, bò không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

Qua nắm tình hình, Công an xã Bạch Hà phát hiện trên địa bàn nổi lên tình trạng một số đối tượng buôn bán, vận chuyển trâu, bò từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Số trâu, bò này thường không có hóa đơn, chứng từ, không qua kiểm dịch thú y. Các đối tượng lợi dụng chênh lệch giá để mua rẻ rồi đưa vào nội địa tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

images2037954-e749726515269f78c6371.jpg
48 con trâu, bò không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện.

Khoảng 9 giờ ngày 15/9, lực lượng chức năng đã phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 37H-077.49 có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Qua kiểm tra, xe tải trên do tài xế Đặng Khắc T. (SN 1985, trú xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, trên xe có Hoàng Ngọc Th. (SN 1987, trú xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An) ngồi ghế phụ.

Trên xe tải, lực lượng chức năng phát hiện 48 con trâu, bò. Tại thời điểm đó, tài xế không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận kiểm dịch. Toàn bộ phương tiện và những người liên quan đã được đưa về trụ sở Công an xã Bạch Hà để tiếp tục làm việc.

Vụ việc đang được Công an xã Bạch Hà phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

Thu Hiền
