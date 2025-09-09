Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Hà Nội: Thu giữ 1 tấn ‘lạp xưởng hà khẩu nướng đá’ không rõ nguồn gốc

Thanh Hà
TPO - Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện, thu giữ 1 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc, đây là món ăn được ưa thích tại các hàng quán vỉa hè không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

s2.jpg
Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn xúc xích không rõ nguồn gốc.

Ngày 9/9, Công an TP Hà Nội thông tin, Đội Phòng ngừa điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong lĩnh vực khác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 thuộc Chi cục QLTT TP Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại ngõ 61, phường Yên Hoà, TP Hà Nội.

Tại đây lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 9.400 sản phẩm xúc xích lạp xưởng (tương đương khoảng 1 tấn) do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Các sản phẩm này cũng không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

s1.jpg
Khoảng 1 tấn xúc xích thu giữ.

Theo cơ quan Công an, loại thực phẩm này là món ăn phổ biến ở hàng, quán vỉa hè, thường được gọi là ... "lạp xưởng hà khẩu nướng đá".

s4.jpg
s3.jpg
Sản phẩm thu giữ không có nhãn tiếng Việt.

Cơ quan Công an làm rõ chủ số hàng hóa được xác định là P.T.H (SN 1988, trú tại phường Trung Hòa, TP Hà Nội). P.T.H khai nhận toàn bộ số hàng này thu mua trôi nổi trên thị trường từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó phân phối chúng ra thị trường, chủ yếu là các quán ăn vỉa hè và khu vực cổng trường học.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số sản phẩm nêu trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
