Lưu ý quan trọng với tài xế lái xe trên quốc lộ 6 bị sạt lở

TPO - Sau vụ sạt lở vùi lấp 4 người trên quốc lộ 6 đoạn qua khu vực Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, mặt đường đã được khơi thông tạm thời, song cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế chỉ lưu thông khi thật cần thiết, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không vượt, dừng đỗ tại khu vực đang cảnh giới.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng bất ngờ xảy ra trên quốc lộ 6 (QL) chiều 14/12, khiến tuyến giao thông huyết mạch này bị chia cắt hoàn toàn.

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ, vụ sạt lở đã vùi lấp tổng cộng 4 người. Đến cuối buổi chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được một nạn nhân ra khỏi hiện trường, đồng thời tiếp tục triển khai tìm kiếm khẩn trương 3 người còn mất tích trong điều kiện địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương huy động tối đa nhân lực, phương tiện, ưu tiên cao nhất cho công tác cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông từ xa để giảm áp lực cho khu vực xảy ra sự cố.

Hiện trường vụ sạt lở đất đá trên QL6 đoạn qua Mai Châu khiến 4 người bị vùi lấp. Ảnh: DRVN.

Báo cáo nhanh của Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 cho biết, khối lượng đất đá sạt lở ước tính trên 1.000 m3. Dù không quá lớn, song việc vừa phải tập trung tìm kiếm nạn nhân, vừa tiến hành hót dọn trong điều kiện mặt bằng chật hẹp, địa hình đồi núi khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Tại hiện trường, các đơn vị đã huy động máy xúc, máy đào và phương tiện cơ giới cỡ lớn để tiếp cận vị trí sạt lở, từng bước mở lối thông đường.

Đến chiều tối, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được khu vực nơi nạn nhân đi xe máy gặp nạn. Công tác gỡ đất đá, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, thận trọng, đặt an toàn của lực lượng tham gia cứu hộ lên hàng đầu. Dù một lối thông tạm đã cơ bản được hình thành, các đơn vị chức năng vẫn chưa cho phép thông xe ngay để tránh rủi ro mất an toàn.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, ông Đinh Trung Thành - Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I - yêu cầu các đơn vị bám sát diễn biến, tổ chức thi công liên tục, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ cứu nạn và khắc phục hậu quả. Ông Thành nhấn mạnh nguyên tắc không đánh đổi an toàn để lấy tiến độ, kiên quyết chỉ cho phép lưu thông khi các điều kiện an toàn được bảo đảm tuyệt đối.

Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 được giao phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương trong việc phân luồng, điều tiết giao thông, kịp thời thông tin để người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, đồng thời thường xuyên báo cáo về Cục Đường bộ Việt Nam để xử lý các tình huống phát sinh.

Đến hiện tại, sau khi hoàn thành công tác hót dọn bước đầu và bảo đảm các điều kiện an toàn cần thiết, QL6 đã được cho phép lưu thông trở lại đối với xe con và xe khách. Các phương tiện tải trọng lớn tiếp tục được điều tiết, phân luồng theo phương án đã triển khai, trong khi lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường để phòng ngừa nguy cơ sạt lở thứ cấp và tiếp tục công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.