Thông xe đèo D’ran sau một tháng đóng vì sạt lở

TPO - Từ 8 giờ sáng nay (11/12), đèo D’ran ở tỉnh Lâm Đồng cho phép các phương tiện dưới 5 tấn và xe dưới 16 chỗ lưu thông sau hơn một tháng bị chia cắt vì sạt lở.

Ngày 11/12, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết đã cho phép người dân và các phương tiện dưới 5 tấn, cùng xe dưới 16 chỗ được lưu thông trở lại trên đoạn đèo D’ran từ Km262+400 đến Km262+530.

Đoạn đèo D'ran tại Km262+530.

Theo đó, đoạn đường từ Km262+400 đến Km262+530 thuộc quốc lộ 20, đoạn qua phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là khu vực bị sạt lở nghiêm trọng ngày 29/10. Vị trí sạt có diện tích khoảng 3.500m², với gần 60.000m³ đất đá vẫn còn nguy cơ tiếp tục dịch chuyển. Sau sự cố, tỉnh Lâm Đồng buộc phải đóng đèo để hạ tải mái taluy và đảm bảo an toàn giao thông.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết: Các phương tiện từ 5 tấn trở lên và xe chở người từ 16 chỗ muốn di chuyển giữa Lâm Đồng (cũ) và Ninh Thuận (cũ) phải chủ động đi theo quốc lộ 27 hoặc tuyến ĐT.729. Hiện công tác sửa chữa, gia cố tuyến đèo vẫn đang được triển khai nên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế đi ban đêm, đặc biệt khi trời mưa.

Để đảm bảo an toàn trong thời gian thi công, Sở Xây dựng đề nghị Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt và UBND xã D’ran bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát thường xuyên và giữ cho tuyến đèo thông suốt và an toàn.