Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thông xe đèo D’ran sau một tháng đóng vì sạt lở

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ 8 giờ sáng nay (11/12), đèo D’ran ở tỉnh Lâm Đồng cho phép các phương tiện dưới 5 tấn và xe dưới 16 chỗ lưu thông sau hơn một tháng bị chia cắt vì sạt lở.

Ngày 11/12, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết đã cho phép người dân và các phương tiện dưới 5 tấn, cùng xe dưới 16 chỗ được lưu thông trở lại trên đoạn đèo D’ran từ Km262+400 đến Km262+530.

z7284759068877-68c56cd113ded19e5c165e3c8209a096.jpg
Đoạn đèo D'ran tại Km262+530.

Theo đó, đoạn đường từ Km262+400 đến Km262+530 thuộc quốc lộ 20, đoạn qua phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là khu vực bị sạt lở nghiêm trọng ngày 29/10. Vị trí sạt có diện tích khoảng 3.500m², với gần 60.000m³ đất đá vẫn còn nguy cơ tiếp tục dịch chuyển. Sau sự cố, tỉnh Lâm Đồng buộc phải đóng đèo để hạ tải mái taluy và đảm bảo an toàn giao thông.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết: Các phương tiện từ 5 tấn trở lên và xe chở người từ 16 chỗ muốn di chuyển giữa Lâm Đồng (cũ) và Ninh Thuận (cũ) phải chủ động đi theo quốc lộ 27 hoặc tuyến ĐT.729. Hiện công tác sửa chữa, gia cố tuyến đèo vẫn đang được triển khai nên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế đi ban đêm, đặc biệt khi trời mưa.

Để đảm bảo an toàn trong thời gian thi công, Sở Xây dựng đề nghị Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt và UBND xã D’ran bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát thường xuyên và giữ cho tuyến đèo thông suốt và an toàn.

Thái Lâm
#đèo D’ran #sạt lở #Lâm Đồng #an toàn giao thông #quốc lộ 20 #đường bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục