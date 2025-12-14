Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hai cá thể khỉ quý hiếm bất ngờ xuất hiện giữa khu dân cư Quảng Trị

Hoàng Nam
TPO - Hai cá thể khỉ thuộc nhóm loài nguy cấp, quý hiếm gồm khỉ mốc và khỉ mặt đỏ vừa được người dân Quảng Trị phát hiện đi lạc vào khu dân cư. Các cá thể sau đó đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để cứu hộ, chăm sóc và chuẩn bị tái thả về tự nhiên.

Ngày 14/12, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) cho biết vừa tiếp nhận hai cá thể khỉ quý hiếm do người dân và chính quyền địa phương bàn giao.

cuu-ho-1765688350329737242101.jpg
Lực lượng chức năng tiếp nhận các thể khỉ quý hiếm.

Cụ thể, trung tâm đã tiếp nhận một cá thể khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis) do UBND xã Đông Trạch bàn giao, với sự chứng kiến của Hạt Kiểm lâm Bố Trạch và công an xã. Tiếp đó, một cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) cũng được UBND phường Đồng Thuận bàn giao cho đơn vị cứu hộ.

Trước đó, cả hai cá thể khỉ này đều được người dân phát hiện đi lạc vào khu vực dân cư. Nhận thấy đây là động vật hoang dã thuộc diện cần được bảo vệ, người dân đã chủ động thông báo và giao nộp cho cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Theo cán bộ Trung tâm Cứu hộ, tại thời điểm tiếp nhận, khỉ mặt đỏ là cá thể trưởng thành, nặng khoảng 5 kg, khỉ mốc còn non, nặng khoảng một kg. Cả hai đều trong tình trạng suy nhược, cần được theo dõi và chăm sóc y tế.

tempimageezyckm.jpg
Khỉ mặt đỏ là loài quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ thú y đã tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, đưa hai cá thể vào khu cách ly để chăm sóc, phục hồi thể trạng. Trong thời gian tới, các cá thể sẽ được nuôi dưỡng, tập luyện khả năng thích nghi trong môi trường bán hoang dã.

Khi đủ điều kiện, trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn khu vực phù hợp để tái thả về tự nhiên, bảo đảm an toàn cho động vật và hệ sinh thái.

Hoàng Nam
#cá thể khỉ quý hiếm #khỉ mốc #khỉ mặt đỏ #quảng trị #động vật hoang dã #cứu hộ #tái thả

