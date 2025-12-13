Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Trụ cầu ở Nghệ An phơi móng, rọ đá lộ thiên

Thu Hiền

TPO - Mực nước sông Con xuống thấp khiến nhiều trụ cầu Đò Sen (tỉnh Nghệ An) phơi móng, rọ đá lộ thiên. Thực trạng này khiến người dân lo ngại về nguy cơ mất an toàn khi lưu thông qua cầu.

tp-21.jpg
Cầu Đò Sen﻿ bắc qua sông Con trên tỉnh lộ ĐT.545 (Km0+825) thuộc địa phận xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An. Cây cầu là tuyến kết nối quan trọng giữa hai xã Nghĩa Đồng và Nghĩa Hợp, đồng thời giúp người dân ra đường Hồ Chí Minh thuận tiện.
tp-15.jpg
tp-6.jpg
Nhiều năm qua, cây cầu này đóng vai trò huyết mạch cho hoạt động đi lại, giao thương của người dân khu vực. Tuy nhiên, từ vài tuần nay, phần chân trụ cầu bị “phơi móng” khi lòng sông Con cạn trơ đáy, lộ rõ hệ thống kết cấu phía dưới vốn nằm ngập trong nước.
tp-17.jpg
tp-3.jpg
tp-4.jpg﻿
﻿tp-18.jpg
Ghi nhận tại hiện trường, nhiều trụ cầu đã xuất hiện tình trạng lộ móng hoàn toàn, rọ đá bảo vệ quanh chân trụ bị xói lở, trôi dạt về phía hạ lưu. Một số trụ còn lộ rõ lớp bê tông đã được vá sửa, khác màu và độ nhẵn so với phần kết cấu ban đầu.
tp-11.jpg
Theo người dân địa phương, cầu Đò Sen đã tồn tại hàng chục năm, từng được tu sửa, gia cố nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện các dấu hiệu xuống cấp khi mực nước sông Con hạ thấp. "Chúng tôi rất lo lắng khi số lượng xe tải chở nông sản đi qua cầu mỗi ngày rất nhiều”, một người dân sống gần đó chia sẻ.
tp-20.jpg
Rọ đá lộ thiên﻿ dưới trụ cầu.
tp-8.jpg
Mực nước sông Con xuống thấp khiến nhiều trụ cầu Đò Sen lộ móng.
tp-10.jpg
Ông Nguyễn Trọng Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng, cho biết: “Ngay sau khi nhận phản ánh của người dân, chính quyền xã đã cử cán bộ kiểm tra thực tế. Sau khi kiểm tra, xã đã báo cáo sự việc lên Sở Xây dựng Nghệ An để đề xuất kiểm định tổng thể và có biện pháp xử lý kịp thời. Đây là tuyến giao thông quan trọng, lưu lượng phương tiện lớn nên rất cần được đánh giá mức độ an toàn”.
tp-13.jpg
tp-14.jpg
Ông Lợi cho biết thêm, vào năm 2022, các trụ cầu đã được gia cố một lần do bong tróc lớp bê tông, làm lộ phần sắt thép bên trong. Việc gia cố được thực hiện nhằm xử lý tạm thời hiện tượng nứt vỡ và chống nguy cơ ăn mòn của thép. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dòng chảy, mưa lũ và đặc biệt là tình trạng nước cạn kéo dài, các hư hỏng tiếp tục tái diễn.
tp-7.jpg
Theo các chuyên gia xây dựng, việc để lộ móng cầu trong thời gian dài dễ dẫn đến xói lở chân trụ, suy giảm khả năng chịu lực và có thể ảnh hưởng đến an toàn công trình. Đặc biệt với các cầu đã có tuổi thọ cao, đang khai thác với lưu lượng lớn, nếu không kiểm định và gia cố kịp thời sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
﻿Người dân địa phương mong muốn các ngành chức năng sớm khảo sát, đánh giá thực trạng cầu Đò Sen để có phương án sửa chữa lâu dài. Cây cầu không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của hàng nghìn người dân mà còn là tuyến vận chuyển nông sản chính của vùng. Việc đảm bảo an toàn công trình là rất cấp thiết, nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương đang bước vào vụ thu hoạch keo, mía - thời điểm xe tải trọng lớn lưu thông liên tục.
Thu Hiền
#Trụ cầu #Đò Sen #móng cầu #rọ đá #cầu #Nghệ An #mất an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục