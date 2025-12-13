Trụ cầu ở Nghệ An phơi móng, rọ đá lộ thiên

TPO - Mực nước sông Con xuống thấp khiến nhiều trụ cầu Đò Sen (tỉnh Nghệ An) phơi móng, rọ đá lộ thiên. Thực trạng này khiến người dân lo ngại về nguy cơ mất an toàn khi lưu thông qua cầu.
Nhiều năm qua, cây cầu này đóng vai trò huyết mạch cho hoạt động đi lại, giao thương của người dân khu vực. Tuy nhiên, từ vài tuần nay, phần chân trụ cầu bị “phơi móng” khi lòng sông Con cạn trơ đáy, lộ rõ hệ thống kết cấu phía dưới vốn nằm ngập trong nước.
Ghi nhận tại hiện trường, nhiều trụ cầu đã xuất hiện tình trạng lộ móng hoàn toàn, rọ đá bảo vệ quanh chân trụ bị xói lở, trôi dạt về phía hạ lưu. Một số trụ còn lộ rõ lớp bê tông đã được vá sửa, khác màu và độ nhẵn so với phần kết cấu ban đầu.
Ông Lợi cho biết thêm, vào năm 2022, các trụ cầu đã được gia cố một lần do bong tróc lớp bê tông, làm lộ phần sắt thép bên trong. Việc gia cố được thực hiện nhằm xử lý tạm thời hiện tượng nứt vỡ và chống nguy cơ ăn mòn của thép. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dòng chảy, mưa lũ và đặc biệt là tình trạng nước cạn kéo dài, các hư hỏng tiếp tục tái diễn.