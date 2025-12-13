Trụ cầu ở Nghệ An phơi móng, rọ đá lộ thiên

TPO - Mực nước sông Con xuống thấp khiến nhiều trụ cầu Đò Sen (tỉnh Nghệ An) phơi móng, rọ đá lộ thiên. Thực trạng này khiến người dân lo ngại về nguy cơ mất an toàn khi lưu thông qua cầu.