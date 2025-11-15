Trụ cầu treo bị khoét hàm ếch, rọ đá lộ thiên

TPO - Sau những đợt mưa lớn kéo dài, nhiều cầu treo ở Nghệ An xuất hiện tình trạng xói lở nghiêm trọng tại chân trụ. Trụ cầu bị khoét sâu, làm lộ phần móng và rọ đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi khi đi qua cầu.