Trụ cầu treo bị khoét hàm ếch, rọ đá lộ thiên

Thu Hiền

TPO - Sau những đợt mưa lớn kéo dài, nhiều cầu treo ở Nghệ An xuất hiện tình trạng xói lở nghiêm trọng tại chân trụ. Trụ cầu bị khoét sâu, làm lộ phần móng và rọ đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi khi đi qua cầu.

Video: Trụ cầu treo bị khoét hàm ếch, rọ đá lộ thiên
tp-4.jpg
Cầu treo Bến Mươi﻿ (xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An) có chiều dài khoảng 200m, rộng 2,4m, tải trọng 2,5 tấn, xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Đây là tuyến giao thông huyết mạch bắc qua sông Hiếu, nối xã Nghĩa Khánh với Nghĩa Lộc và trục đường Hồ Chí Minh đi các xã vùng Tân Kỳ cũ.
tp-1.jpg
﻿tp-2.jpg
tp-6.jpg﻿
﻿tp-20-2.jpg
Những năm gần đây, cầu treo Bến Mươi đã xuống cấp. Đặc biệt sau những đợt mưa lũ, đất nền quanh trụ cầu treo bị xói lở nghiêm trọng, để lộ rõ 4 phần trụ cầu cách mặt nước 0,8-1m. Nền đất xung quanh trụ cầu sụt lún nghiêm trọng, một khoảng đất lớn đã bị nước sông cuốn trôi, các trụ bê tông trơ trọi giữa lòng sông.
tp-7.jpg
“Tôi thường xuyên đi qua cầu treo Bến Mươi để ra đường Hồ Chí Minh. Thấy chân trụ bị khoét sâu như vậy ai cũng sợ. Chỉ cần thêm một trận mưa lớn nữa không biết điều gì sẽ xảy ra”, anh Nguyễn Văn Long (trú xã Nghĩa Khánh) lo lắng.﻿
tp-20.jpg
Ông Phạm Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh, cho biết, địa phương chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa lũ lớn, đặc biệt là bão số 5 và số 10 khiến phần chân trụ cầu bị sạt lở. Vừa qua, xã đã đi kiểm tra thực tế, xác định hiện cầu vẫn đảm bảo kết cấu nhưng nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao do xuất hiện nhiều vết nứt mới.
﻿“Chính quyền địa phương đã có văn bản gửi Sở Xây dựng Nghệ An, đề nghị kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng và có giải pháp gia cố kịp thời. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét đầu tư cầu kiên cố thay thế cầu treo, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, ông Thắng cho hay.
tp-19.jpg
Cầu treo Đò Rô (xã Nghĩa Đồng) dài 194,74m, rộng 2m, tải trọng 2,5 tấn. Cầu treo này là con đường huyết mạch giúp người dân lưu thông ra đường Hồ Chí Minh, qua lại buôn bán, giao thương giữa chợ Nghĩa Bình và chợ Sen. Mỗi ngày, lưu lượng người và phương tiện qua cầu lớn.
tp-15.jpg
tp-16.jpg
Sau các đợt mưa lũ vừa qua, cầu treo Đò Rô cũng bị xói lở, lộ các cột trụ. Khu vực đất xung quanh cột đã trôi hết để lộ ra các cột trụ. Phần đất gần cột cũng có nhiều vết nứt, có nguy cơ sạt lở xuống sông.
tp-18.jpg
Ông Nguyễn Công Trung, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết, khi có thông tin cầu bị xói lở cột trụ, địa phương đã cho kiểm tra và cắm biển cảnh báo, đắp các ụ bê tông hạn chế phương tiện. Đồng thời có tờ trình gửi Sở Xây dựng có phương án kiểm tra, sửa chữa cầu để người dân, phương tiện lưu thông được an toàn.
Thu Hiền
