Trụ cầu treo bị khoét hàm ếch, rọ đá lộ thiên

TPO - Sau những đợt mưa lớn kéo dài, nhiều cầu treo ở Nghệ An xuất hiện tình trạng xói lở nghiêm trọng tại chân trụ. Trụ cầu bị khoét sâu, làm lộ phần móng và rọ đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi khi đi qua cầu.
Những năm gần đây, cầu treo Bến Mươi đã xuống cấp. Đặc biệt sau những đợt mưa lũ, đất nền quanh trụ cầu treo bị xói lở nghiêm trọng, để lộ rõ 4 phần trụ cầu cách mặt nước 0,8-1m. Nền đất xung quanh trụ cầu sụt lún nghiêm trọng, một khoảng đất lớn đã bị nước sông cuốn trôi, các trụ bê tông trơ trọi giữa lòng sông.
Sau các đợt mưa lũ vừa qua, cầu treo Đò Rô cũng bị xói lở, lộ các cột trụ. Khu vực đất xung quanh cột đã trôi hết để lộ ra các cột trụ. Phần đất gần cột cũng có nhiều vết nứt, có nguy cơ sạt lở xuống sông.