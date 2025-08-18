Sương mù dày đặc bao phủ tuyến đường lên Cửa khẩu Cầu Treo

TPO - Những ngày này, đường lên Cửa khẩu Cầu Treo xuất hiện sương mù dày đặc, khiến cho việc di chuyển trên tuyến đường này gặp nhiều khó khăn.
Càng di chuyển lên gần Cửa khẩu Cầu Treo, sương mù dày đặc hơn.
Tuyến đường lên cửa khẩu thường xuyên có nhiều phương tiện trọng tải lớn như xe container, xe tải đường dài và xe khách lưu thông. Các phương tiện di chuyển tại đây phải đi ở tốc độ chậm để chú ý quan sát. Bởi tuyến đường quốc lộ khá hẹp, có độ dốc và nhiều khúc cua tay áo nguy hiểm.
Theo cán bộ Trạm biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo, sương mù trên tuyến đường lên Cửa khẩu Cầu Treo thường xuất hiện vào sáng sớm hoặc chiều tối, đặc biệt trong những ngày thời tiết thay đổi, mưa nắng thất thường