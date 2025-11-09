Người dân nín thở qua cầu treo bị bão làm xô lệch

TPO - Cầu treo Tân Thanh Hồng bắc qua sông Con nối hai xã Tân An và xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) bị bão làm xô lệch hơn 20cm, trở thành nỗi bất an thường trực của người dân nơi đây.
Sau nhiều năm chịu nắng mưa, kết cấu cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, sắt thép hoen gỉ, trên cầu có nhiều vết nứt.
“Cầu này là con đường duy nhất để chúng tôi sang xã bên buôn bán. Giờ cầu nghiêng như thế này, đi qua ai cũng nín thở. Có hôm trời mưa, gió mạnh, tôi phải dắt xe, không dám ngồi lái”, chị Lan, người dân xã Tân An, chia sẻ.
Người dân hai xã Tân An và Nghĩa Hành bày tỏ lo ngại, bất an về sự an toàn mỗi khi di chuyển qua cầu.