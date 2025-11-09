Người dân nín thở qua cầu treo bị bão làm xô lệch

TPO - Cầu treo Tân Thanh Hồng bắc qua sông Con nối hai xã Tân An và xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) bị bão làm xô lệch hơn 20cm, trở thành nỗi bất an thường trực của người dân nơi đây.