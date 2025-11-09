Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Người dân nín thở qua cầu treo bị bão làm xô lệch

Thu Hiền

TPO - Cầu treo Tân Thanh Hồng bắc qua sông Con nối hai xã Tân An và xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) bị bão làm xô lệch hơn 20cm, trở thành nỗi bất an thường trực của người dân nơi đây.

Cầu treo Tân Thanh Hồng﻿ được xây dựng năm 2010, dài 156m, rộng 2,4m, tải trọng 2,5 tấn với kinh phí gần 15 tỷ đồng. Những năm qua, cầu treo này giúp hàng nghìn lượt người dân qua lại mỗi ngày, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Sau nhiều năm chịu nắng mưa, kết cấu cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, sắt thép hoen gỉ, trên cầu có nhiều vết nứt.
Đặc biệt sau cơn bão số 10, phần trụ cầu phía xã Nghĩa Hành bị xô lệch hơn 20cm. Những sợi cáp thép chùng xuống, mặt cầu nghiêng hẳn về một phía. Mỗi khi có phương tiện đi qua, toàn thân cầu lại rung lên bần bật.
“Cầu này là con đường duy nhất để chúng tôi sang xã bên buôn bán. Giờ cầu nghiêng như thế này, đi qua ai cũng nín thở. Có hôm trời mưa, gió mạnh, tôi phải dắt xe, không dám ngồi lái”, chị Lan, người dân xã Tân An, chia sẻ.
Theo người dân địa phương, ở gần cầu có chợ xã Nghĩa Hành và chợ Tân Thanh Hồng nên lưu lượng người và phương tiện qua lại khá đông. Mặc dù có biển cấm ô tô nhưng nhiều lái xe vẫn bất chấp lái xe qua cầu. “Mỗi lần chở hàng qua cầu là sợ. Cầu nghiêng, gió thổi là rung mạnh lắm. Nhưng không đi thì biết làm sao, đường vòng xa cả chục cây số”, một tiểu thương chở hàng ra chợ Nghĩa Hành, lo lắng.
Người dân hai xã Tân An và Nghĩa Hành bày tỏ lo ngại, bất an về sự an toàn mỗi khi di chuyển qua cầu.
Ông Phan Đức Quang, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành cho biết, trước tình trạng cầu treo bị xô lệch, chính quyền địa phương đã có văn bản gửi Sở xây dựng, đề nghị cơ quan chức năng kiểm định, đánh giá mức độ an toàn. Đồng thời, xã đã ra văn bản cấm ô tô qua lại cầu. Thời gian tới sẽ cho đắp các trụ bê tông để ngăn ô tô qua lại. Tuy nhiên, về lâu dài, cần có dự án sửa chữa hoặc thay thế mới để bảo đảm an toàn.
#cầu treo #bão #nguy hiểm #đi lại #thời tiết #bão số 10 #Cầu treo Tân Thanh Hồng

