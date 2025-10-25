Gầm cầu cạn Vành đai 2 Hà Nội sẽ treo 250 biển quảng cáo LED trong vòng 10 năm

TPO - TP Hà Nội chấp thuận cho doanh nghiệp treo hơn 250 biển quảng cáo ở các trụ cầu cạn đường Vành đai 2 trong vòng 10 năm. Đổi lại, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm dọn vệ sinh, xây dựng hệ thống nhà chờ xe buýt, trồng - chăm sóc cây xanh, thảm cỏ ở toàn bộ tuyến đường này cả trên cao và dưới thấp từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy.

Trong những ngày qua, người tham gia giao thông trên đường Vành đai 2 đoạn từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy (dài khoảng 6 km), bất ngờ thấy trụ cầu cạn ở đường trên cao treo dày đặc các biển LED quảng cáo.

Hàng loạt bảng LED quảng cáo được lắp đặt dưới gầm cầu cạn Vành đai 2 trên cao

Trong đó, đoạn cầu trụ cạn từ Ngã Tư Sở đến Ngã Tư Vọng, bảng quảng cáo LED được lắp đặt ở cả hai mặt mỗi đường. Mỗi trụ cầu có chiều cao trung bình từ 5 đến 7 mét, nhưng bị biển quảng cáo đèn LED che đến 60 - 70% diện tích.



Còn trên phố Đại La, đường Minh Khai, các đơn vị thi công cũng đang lắp các khung sắt giá đỡ trên các trụ cầu để phục vụ cho việc đặt bảng quảng cáo LED.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, việc lắp đặt các biển quảng cáo LED tại gầm cầu cạn đường Vành đai 2 trên cao nằm trong dự án thí điểm, chỉnh trang, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo đó, doanh nghiệp được phép lắp đặt màn hình LED tuyên truyền các sự kiện của của thành phố và kết hợp quảng cáo. Đổi lại họ phải chịu trách nhiệm dọn vệ sinh, xây dựng hệ thống nhà chờ xe buýt, trồng - chăm sóc cây xanh, thảm cỏ ở toàn bộ tuyến đường Vành đai 2 cả trên cao và dưới thấp từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy.

Lắp đặt bảng LED quảng ở gầm cầu cạn Vành đai 2 trên cao

Hiện dự án đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương theo đề xuất của Sở Xây dựng với thời gian thực hiện là 10 năm. Đơn vị thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Vinasing Group (Cty Vinasing). Đây cũng là nhà đầu tư thực hiện dự án đổi quảng cáo trên các cầu vượt dành cho người đi bộ để xây nhà vệ sinh trên địa bàn Hà Nội trong các năm 2017 - 2019.

Vừa tuyên truyền, vừa kết hợp quảng cáo

Theo các chuyên gia giao thông, Luật Giao thông hiện nay quy định, công trình giao thông trong đó có cầu vượt, gầm cầu cấm lấn chiếm, xâm hại, sử dụng ngoài mục đích phục vụ giao thông. Hơn nữa, việc "buộc" người dân phải xem quảng cáo bất đắc dĩ khi đang tham gia giao thông có thể gây nguy cơ mất an toàn(!?).

Trao đổi với PV Tiền Phong về việc này, bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Vinasing cho biết, việc lắp đặt từ khung, giá đỡ đến hệ thống bảng LED đều được Sở Xây dựng Hà Nội chấp thuận và cho phép.

Theo đó, Vinasing thực hiện lắp đặt khoảng 250 bảng LED ở các trụ cầu cạn đường trên cao từ cầu từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy.

Tuyến đường Vành đai 2

Ở thời điểm hiện nay, bà Dung cho biết, Công ty đang thực hiện giai đoạn 1 của dự án, và đã lắp được được hơn 100 bảng với tổng diện tích màn hình LED là trên 1.000 m2.

“Hệ thống bảng LED công ty lắp đặt là loại ngoài trời, đạt tiêu chuẩn (ISO) hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Khi hoạt động, hệ thống bảng LED sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp với tình hình thời tiết. Bảng LED cũng đã được cơ quan có chuyên môn thẩm định về chất lượng” – bà Dung nói.

Theo bà Dung, khi đi vào hoạt động, 50% thông tin hiển thị trên bảng LED là dung lượng tuyên truyền các sự kiện chính trị của thành phố; 50% là thông tin quảng cáo. Tuy nhiên, vào những dịp cao điểm, ngày lễ dung lượng tuyên truyền cho thành phố sẽ là 70%.

Về thời gian khai thác, bà Dung cho biết, tuy dự án đặt ra thời gian 10 năm nhưng sau 3 năm đầu tiên, TP Hà Nội và các sở ngành có liên quan sẽ họp, đánh giá hiệu quả, sau đó nếu đủ các điều kiện theo yêu cầu mới triển khai tiếp.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc các bảng LED hoạt động quảng cáo đã được cơ quan chức năng, cụ thể là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép, bà Dung cho biết, các bảng LED đang ở giai đoạn lắp đặt, chưa quảng cáo.

Do đó, khi nào lắp đặt xong, nhà đầu tư sẽ làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao để hoàn thiện các thủ tục về nội dung hoạt động của bảng LED, trong đó có nội dung quảng cáo.