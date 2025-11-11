Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phát hiện thêm một trụ cầu Sông Lô lộ cốt thép gỉ sét

Đức Anh

TPO - Ngoài trụ T3, trụ T6 cầu Sông Lô cũng bị bong tróc bê tông, lộ cốt thép gỉ sét. Móng cọc bị xói lở mạnh, nhiều đoạn thép chịu lực hở ra khỏi lớp bảo vệ. Một số bản mặt cầu cũng xuất hiện tình trạng tương tự.

Trụ T6 cầu Sông Lô, phần móng cọc của đài trụ bị xói lở mạnh (dấu vuông đỏ).
Mặt nước sông Lô hiện thấp hơn đài trụ T6 cầu Sông Lô khoảng 1m, để lộ 6 cọc bê tông, mỗi cọc có đường kính hơn 1m.
Một số cọc bong tróc lớp bê tông bảo vệ, nhiều mảng sứt mẻ lớn để lộ thép chịu lực gỉ sét﻿.
Người dân sống ven sông gần khu vực trụ cầu cho biết, các cọc nằm chìm dưới lớp đất cát nên không ai để ý. Từ khi dòng chảy xói sâu, nước rút mới thấy rõ lõi thép﻿ bên trong.
Không chỉ phần móng, quan sát từ dưới gầm cầu cho thấy nhiều tấm bê tông bản mặt cầu cũng hở thép chịu lực, có vị trí gần như không còn lớp bê tông bảo vệ hoặc quá mỏng nên thép bị gỉ sét nặng.

Trước đó, ngày 6/11,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 298 Bộ Luật hình sự xảy ra tại công trình cầu sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

