Phát hiện thêm một trụ cầu Sông Lô lộ cốt thép gỉ sét

Trước đó, ngày 6/11,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 298 Bộ Luật hình sự xảy ra tại công trình cầu sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).