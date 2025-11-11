Phát hiện thêm một trụ cầu Sông Lô lộ cốt thép gỉ sét

TPO - Ngoài trụ T3, trụ T6 cầu Sông Lô cũng bị bong tróc bê tông, lộ cốt thép gỉ sét. Móng cọc bị xói lở mạnh, nhiều đoạn thép chịu lực hở ra khỏi lớp bảo vệ. Một số bản mặt cầu cũng xuất hiện tình trạng tương tự.
Mặt nước sông Lô hiện thấp hơn đài trụ T6 cầu Sông Lô khoảng 1m, để lộ 6 cọc bê tông, mỗi cọc có đường kính hơn 1m.
Trước đó, ngày 6/11,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 298 Bộ Luật hình sự xảy ra tại công trình cầu sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).