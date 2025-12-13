Lọt top chậm giải ngân chậm nhất nước, Tuyên Quang dùng công cụ đánh giá thi đua cán bộ để khắc phục

TPO - Tuyên Quang nằm trong danh sách 12 tỉnh thành giải ngân vốn đầu tư công chậm, bị Thủ tướng phê bình. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu tính kết quả giải ngân vào tiêu chí đánh giá thi đua của cán bộ vào cuối năm.

Đến ngày 8/12, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Tuyên Quang mới đạt 6.319 tỷ đồng, tương đương 29,82% kế hoạch. Trong khi đó, số vốn còn lại phải giải ngân lên tới hơn 14.872 tỷ đồng, gồm gần 4.768 tỷ đồng thuộc nhóm vốn bắt buộc phải giải ngân trước ngày 31/12/2025.

Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, việc giải ngân chậm xuất phát từ nhiều điểm nghẽn kéo dài. Vướng mắc mặt bằng vẫn diễn ra ở nhiều dự án, nhất là các tuyến hạ tầng trọng điểm và các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Thủ tục đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là đất lúa và đất rừng còn mất nhiều thời gian do phải xin ý kiến nhiều cấp, nhiều ngành. Nguồn vật liệu xây dựng, nhất là đất đắp, cát và đá, chưa ổn định, vướng thủ tục cấp phép mỏ.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1).

UBND tỉnh Tuyên Quang cũng chỉ ra tình trạng chủ quan ở một số chủ đầu tư và ban quản lý dự án, hoàn thiện hồ sơ chậm, thẩm định chậm, thi công chậm, thậm chí có khối lượng nhưng không làm thủ tục thanh toán kịp thời. Một số đơn vị chưa bám sát tiến độ “đường găng”, thiếu kiểm tra hiện trường, còn lúng túng trong phối hợp giữa các cơ quan.

Trước thực trạng đó, ngày 12/12, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký văn bản yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị phải coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, gắn trực tiếp với kết quả đánh giá cán bộ theo Quy định 366 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo các sở, ngành và địa phương phải làm rõ “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Chậm tiến độ là chậm trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành triển khai nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; rà soát toàn bộ thủ tục đầu tư, xác định rõ khâu nào chậm thì xử lý ngay khâu đó. Công tác thẩm định dự án phải đẩy nhanh; việc phối hợp giữa các cơ quan phải thông suốt, tránh tình trạng “đá bóng trách nhiệm”.

Tỉnh yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn; tập trung dồn lực cho giải phóng mặt bằng, tháo gỡ ngay những khó khăn liên quan đến đất đai, tài nguyên và vật liệu xây dựng. Các tổ chức, cá nhân gây nhũng nhiễu, trì trệ, làm chậm tiến độ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Chủ đầu tư được xác định là “điểm rơi” quan trọng nhất trong chuỗi tiến độ. Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân từng dự án. Tất cả công trình phải rà soát lại tiến độ, lập cam kết giải ngân cho từng giai đoạn, với các mốc 15/12 – 31/12/2025 và 15/1 – 31/1/2026.

Các nguồn vốn bắt buộc phải giải ngân trước 31/12/2025, gồm vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025, vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách, phải được ưu tiên xử lý ngay, không để bị thu hồi vốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc yêu cầu nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng ca, tăng kíp thi công. Khối lượng hoàn thành đến đâu phải nghiệm thu, thanh toán đến đó; nhà thầu yếu kém sẽ bị thay thế.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu mỗi dự án phải có cán bộ phụ trách làm việc trực tiếp với Kho bạc Nhà nước khu vực VIII, đảm bảo không xảy ra tình trạng “có khối lượng mà không được thanh toán”.

Theo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở Tài chính theo dõi sát từng dự án, từng chủ đầu tư; từ ngày 12/12/2025, hằng tuần công khai tỷ lệ giải ngân trên báo chí để tăng tính minh bạch và trách nhiệm.

Sở Xây dựng được giao theo dõi sát thị trường vật liệu, đề xuất kịp thời các giải pháp ổn định giá và nguồn cung; đồng thời đẩy nhanh thẩm định các dự án dự kiến khởi công trong tháng 12.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phải ưu tiên tháo gỡ vướng mắc về đất đai, cấp phép mỏ vật liệu – những nút thắt lớn của các dự án giao thông và hạ tầng.

Kho bạc Nhà nước khu vực VIII phải phân công cán bộ chuyên trách cho từng chủ đầu tư, hướng dẫn hồ sơ tạm ứng, thanh toán nhanh chóng, đúng quy định.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh các xã, phường phải coi giải ngân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Bí thư Đảng ủy xã, phường phải họp hàng tuần để nắm tiến độ và cho ý kiến gỡ khó; kết quả giải ngân được tính vào tiêu chí đánh giá người đứng đầu và đảng viên cuối năm.