Xử lý hơn 109 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính ở Quảng Ngãi như thế nào?

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để tránh lãng phí, 109 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính ở Quảng Ngãi sẽ được bố trí cho ngành giáo dục, y tế, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 13/12, theo thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, nhiều trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức tại Quảng Ngãi và địa bàn Kon Tum cũ trở nên dôi dư, bỏ không. Việc rà soát, quản lý và đề xuất phương án sử dụng lại số tài sản công này đang là yêu cầu cấp thiết nhằm tránh thất thoát, lãng phí.

Theo Sở Tài chính Quảng Ngãi, hiện có 109 trụ sở của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh dôi dư. Trong đó, địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũ có 57 cơ sở nhà, đất dôi dư; tỉnh Kon Tum cũ có 52 cơ sở.

Ở cấp xã, quá trình rà soát tài sản công dôi dư diễn ra chậm hơn so với yêu cầu. Sở Tài chính cho biết, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch xử lý trụ sở dôi dư, nhưng thực tế triển khai còn gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân khó khăn chủ yếu đến từ việc bộ máy chính quyền cấp xã đang trong giai đoạn tổ chức lại sau khi sáp nhập. Một số công chức phụ trách tài sản công đã nghỉ việc, chuyển công tác hoặc mới được phân công nhiệm vụ nên thiếu kinh nghiệm, dẫn đến lúng túng trong tiếp nhận và bàn giao tài sản từ cấp huyện.

tp-1141-6716-9027.jpg
Một trụ sở ở Quảng Ngãi bỏ hoang nhiều năm qua.

Do đó, việc kiểm kê, lập danh mục và đề xuất phương án xử lý tài sản dôi dư chưa được báo cáo đầy đủ và đúng tiến độ.

Sở Tài chính Quảng Ngãi đang làm việc với từng địa phương để hướng dẫn quy trình rà soát. Trên cơ sở đó, các xã, phường phải khẩn trương tổng hợp số liệu, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tránh thất thoát và xuống cấp.

Ông Nguyễn Đức Thạnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đang xây dựng phương án xử lý các trụ sở dôi dư. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên điều chuyển trụ sở dôi dư cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế sử dụng làm trường học, trạm y tế, hoặc sử dụng làm các thiết chế văn hóa, thể thao của đơn vị hành chính cấp xã mới.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng tính phương án điều chuyển một số trụ sở dôi dư cho cơ quan Trung ương đang hoạt động trên địa bàn còn thiếu nơi làm việc. Đối với trụ sở mà địa phương xác định dôi dư hoàn toàn, không còn nhu cầu sử dụng, sẽ giao cho tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà hoặc tổ chức phát triển quỹ đất để quản lý, khai thác hiệu quả.

Nguyễn Ngọc
