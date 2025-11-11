Chủ tịch Cần Thơ mời các trường đại học nhận trụ sở dôi dư

TPO - Trước việc lãnh đạo nhiều trường đại học trên địa bàn đề xuất xin đất mở rộng cơ sở đào tạo, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên đề nghị, các trường nghiên cứu, khảo sát để tiếp nhận lại trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng cũ đang dôi dư, phù hợp chủ trương ưu tiên trụ sở công dôi dư cho giáo dục và y tế.

Chiều 11/11, UBND TP. Cần Thơ làm việc với lãnh đạo các trường đại học trên địa bàn để nghe đề xuất, kiến nghị và trao đổi về đặt hàng đào tạo nhân lực. Tại đây, lãnh đạo các trường đều mong muốn Thành phố tạo điều kiện về đất đai để mở rộng cơ sở đào tạo.

Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang cũ.

TS. Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng Đại học Nam Cần Thơ đề nghị, UBND TP. Cần Thơ hỗ trợ giao 100ha đất để xây dựng viện dưỡng lão (khu vực huyện Phong Điền cũ) và các công trình phục vụ phát triển của trường.

PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã - Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đề xuất Thành phố xem xét, chuyển giao đất và cơ sở vật chất dôi dư sau sáp nhập của Trường Cao đẳng Cần Thơ (5,2ha) cho trường để làm cơ sở đào tạo. Thành phố sớm triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng cơ sở 2 của trường tại phường Long Tuyền. “Khu đất 5,7ha làm cơ sở 2 của trường đến nay hơn 12 năm chưa xong giải phóng mặt bằng chỉ vì vướng 2 hộ chưa thỏa thuận xong”, thầy Nhã nói.

PGS.TS Trần Trung Tính – Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ cũng trình bày nguyện vọng muốn nhận khu đất và trụ sở của Trường Cao đẳng Cần Thơ nếu dôi dư sau sáp nhập. Theo thầy Tính, khu đất trên sát vách khu 1 Đại học Cần Thơ, thuận lợi để trường đầu tư mở rộng thành trường phổ thông sư phạm.

PGS.TS Trần Trung Tính – Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Chúc Trí

Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết, trường đang xây dựng đề án phát triển thành trường đại học trọng điểm quốc gia đến năm 2030. Do đó, trường cần đầu tư cơ sở vật chất, tăng quy mô, nhân lực và chất lượng đào tạo, triển khai nhiều hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số… Lãnh đạo trường đề nghị UBND TP. Cần Thơ hỗ trợ trường tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, trong đó có vốn cho mở rộng trường giai đoạn 2 và các công trình khác.

Tại buổi làm việc, đại diện các trường đại học còn đề nghị TP. Cần Thơ đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các trường phổ thông; tài trợ, giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; xây dựng chính sách đãi ngộ, hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và cán bộ quản lý giáo dục đại học trên địa bàn. Đặc biệt, Thành phố cần có cơ chế thu hút, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tới địa phương làm việc, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ, y tế và môi trường.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Chúc Trí

Với các kiến nghị trên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên giao các sở ngành rà soát vị trí đất các trường đã có và dự kiến mở rộng, để đảm bảo đồng bộ, phù hợp với quy hoạch hạ tầng của Thành phố. Ông Tuyên cũng gợi ý các trường nghiên cứu, khảo sát trụ sở UBND của tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng cũ dôi dư để tiếp nhận làm cơ sở đào tạo, phù hợp chủ trương ưu tiên nhà đất công dôi dư sau sắp xếp cho giáo dục và y tế.

Với trụ sở Trường Cao đẳng Cần Thơ (dự kiến dôi dư sau sắp xếp trường), ông Tuyên đề nghị các trường quan tâm gửi văn bản chính thức để thường trực Thành phố xem xét, quyết định.

Về phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài, ông Tuyên giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y Tế, Sở Tài Chính xây dựng chính sách đãi ngộ, hỗ trợ, nâng cao trình độ giáo viên, thu hút chuyên gia, nhà khoa học giỏi. Đặc biệt, các sở cần đề xuất chính sách, cơ chế để thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới hướng nghiệp.

Hiện trên địa bàn TP. Cần Thơ có 8 trường, phân hiệu, cơ sở đào tạo của các trường đại học. Trong đó có 4 trường công lập, 4 trường tư thục. Hằng năm, các trường trên tuyển sinh đào tạo gần 30.000 chỉ tiêu.

