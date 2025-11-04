Trụ sở dôi dư được Gia Lai xử lý như thế nào?

TPO - Tổng số trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai là 5.753 cơ sở nhà, đất. Sau khi sắp xếp lại, qua rà soát còn 892 cơ sở được xác định dôi dư cần xử lý.

Ngày 3/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, lãnh đạo tỉnh đã có chủ trương thống nhất phương án tổng thể sắp xếp, xử lý tài sản công trên địa bàn, theo đề xuất của Sở Tài chính.

Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có đề xuất UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương xử lý đối với 892 cơ sở nhà, đất dôi dư.

Đa phần các cơ sở nhà, đất dôi dư tại tỉnh Gia Lai là các điểm trường mầm non, tiểu học dôi dư do đã chuyển về điểm trường chính.

Cụ thể, Sở Tài chính đề xuất giao 62 cơ sở cho UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị khác tiếp tục quản lý, bố trí trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc chuyển đổi sang mục đích công cộng để làm thiết chế văn hóa, thể thao, công viên (đã xác định cụ thể đối tượng tiếp nhận và mục đích sử dụng).

Điều chuyển 168 cơ sở cho UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị khác tiếp tục quản lý, bố trí trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc chuyển đổi sang mục đích công cộng để làm thiết chế văn hóa, thể thao, công viên,…(đã xác định cụ thể đối tượng tiếp nhận và mục đích sử dụng).

Chuyển giao 47 cơ sở cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý (quản lý, khai thác theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP hoặc theo quy định của pháp luật về đất đai). Chuyển giao 615 cơ sở về UBND cấp xã quản lý, xử lý (mục đích sử dụng dự kiến theo đề xuất của địa phương là thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai).

Trong phương án tổng thể sắp xếp xử lý tài sản công trên địa bàn, lãnh đạo UBND tỉnh cũng nêu rõ: Đối với các tài sản đã xác định dôi dư (cơ sở nhà, đất) sau khi sắp xếp, giao các sở, ban, ngành và địa phương căn cứ các quy hoạch liên quan để tạo nguồn tài sản dự trữ, không tổ chức cho thuê.

Trường hợp những tài sản dôi dư bị xuống cấp, công năng sử dụng không phù hợp thì nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tổ chức bán đấu giá tài sản để tạo nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh lại quy hoạch tỉnh để có cơ sở xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.