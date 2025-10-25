3 vị trí được đề xuất làm khu trung tâm hành chính Gia Lai

TPO - Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa có văn bản phân tích ưu, nhược điểm của 3 phương án được đề xuất xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất vị trí xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh.

Sở Xây dựng đã tổ chức buổi họp liên ngành và địa phương liên quan (Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND phường Quy Nhơn Đông) để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về đề xuất vị trí xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, việc đề xuất vị trí quy hoạch trung tâm hành chính tỉnh tại Khu kinh tế Nhơn Hội là phù hợp với quy định, làm cơ sở để lập đồ án quy hoạch chung.

Khu vực bán đảo Phương Mai có quỹ đất rộng.

Qua nghiên cứu khu vực bán đảo Phương Mai (phường Quy Nhơn Đông), liên ngành đề xuất UBND tỉnh Gia Lai 3 vị trí quy hoạch Khu trung tâm hành chính tỉnh tại Khu kinh tế Nhơn Hội.

Phương án một là dải đất ven đầm Thị Nại (đường chuyên dụng phía Tây), quy mô khoảng 50ha. Vị trí này có giao thông kết nối thuận lợi, gần trung tâm Quy Nhơn, không gian mở hướng ra đầm Thị Nại.

Tuy nhiên, khu đất này hẹp, trải dài theo hướng Bắc - Nam, không có chiều sâu công trình. Ngoài ra, phía Đông tiếp giáp với các khu vực sản xuất Khu công nghiệp A, không phù hợp với tính chất của Trung tâm hành chính. Khu vực quy hoạch cũng có địa hình trũng thấp, đền địa chất yếu, chi phí xây dựng cao.

Khu vực bán đảo Phương Mai có vị trí chiến lược và hạ tầng được đầu tư bài bản, là trục phát triển mới.

Phương án hai là khu đất chuyển đổi thuộc Khu đô thị C (Khu Công nghiệp Nhơn Hội - Khu C), quy mô khoảng 50ha. Đây là vị trí trung tâm của Khu kinh tế Nhơn Hội, hướng nhìn chính ra đầm Thị Nại và khu vực Gia Lai tây, lưng tựa núi Phương Mai, gần biển Nhơn Lý và các khu du lịch, đô thị lớn.

Khu đất này có cao độ thuận lợi, đã san nền, giao thông kết nối tốt, gần sân bay Phù Cát, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, khu vực này trước đây đã được giao cho chủ đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Nhơn Hội - Khu C.

Phương án ba là khu đất chuyển đổi thuộc Khu đô thị A (phân khu 4, Khu kinh tế Nhơn Hội), quy mô khoảng 50ha. Vị trí này đã được san nền, chi phí đầu tư hạ tầng thấp. Nhưng khu đất này lại nằm giữa các khu sản xuất, hướng chính khó mở ra không gian đầm Thị Nại, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường. Trước đây, khu đất trên cũng đã giao cho chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Nhơn Hội - Khu A.

Sau khi xem xét, liên ngành nhận thấy phương án hai là phù hợp nhất với tính chất xây dựng Khu Trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai.