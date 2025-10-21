Cận cảnh di dời tài sản của dân ra khỏi vực 'tử thần' ở Gia Lai

Ngày 21/10, ông Rơ Châm Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly, cho biết đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác di dời nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân trong vùng ảnh hưởng của vực "tử thần" trên tuyến đường vào Trạm OPY 500kV - Nhà máy Thủy điện Ia Ly ngày một sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp, như muốn "nuốt chửng" khu dân cư xã Ia Ly.
UBND xã Ia Ly cũng đã huy động hơn 30 cán bộ tham gia hỗ trợ 5 hộ dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm trong vùng sạt lở của tuyến đường vào Trạm OPY 500kV - Nhà máy Thủy điện Ia Ly.
Theo ông Rơ Châm Tâm, chỉ so sánh từ ngày 19/10 đến nay, tình trạng sạt lở tiếp tục ăn sâu thêm 1 - 2m vào khu vực nhà dân, buộc chính quyền khẩn trương triển khai công tác di dời.“Lực lượng chức năng đã tháo dỡ, vận chuyển bàn ghế, tủ, vật dụng, vật nuôi đến nơi an toàn bằng xe tải và máy múc. Đến nay xã đã hoàn tất di dời tài sản của 5 hộ dân. Toàn bộ tài sản của các hộ được đưa đến nhà thuê tạm cách xa khu vực sạt lở; bước đầu, địa phương trích kinh phí dự phòng hỗ trợ chi phí thuê nhà”, ông Tâm chia sẻ.