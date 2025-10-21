Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cận cảnh di dời tài sản của dân ra khỏi vực 'tử thần' ở Gia Lai

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 30 cán bộ, lực lượng chức năng xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) đang gấp rút hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường vào Trạm Opy 500kV - Nhà máy Thủy điện Ia Ly, nơi được ví như “vực tử thần” đe dọa tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân.

Ngày 21/10, ông Rơ Châm Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly, cho biết đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác di dời nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân trong vùng ảnh hưởng của vực "tử thần" trên tuyến đường vào Trạm OPY 500kV - Nhà máy Thủy điện Ia Ly ngày một sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp, như muốn "nuốt chửng" khu dân cư xã Ia Ly.

tien-phong-1388.jpg
Người dân đưa heo di dời tới nơi khác.

UBND xã Ia Ly cũng đã huy động hơn 30 cán bộ tham gia hỗ trợ 5 hộ dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm trong vùng sạt lở của tuyến đường vào Trạm OPY 500kV - Nhà máy Thủy điện Ia Ly.

Theo ông Rơ Châm Tâm, chỉ so sánh từ ngày 19/10 đến nay, tình trạng sạt lở tiếp tục ăn sâu thêm 1 - 2m vào khu vực nhà dân, buộc chính quyền khẩn trương triển khai công tác di dời.“Lực lượng chức năng đã tháo dỡ, vận chuyển bàn ghế, tủ, vật dụng, vật nuôi đến nơi an toàn bằng xe tải và máy múc. Đến nay xã đã hoàn tất di dời tài sản của 5 hộ dân. Toàn bộ tài sản của các hộ được đưa đến nhà thuê tạm cách xa khu vực sạt lở; bước đầu, địa phương trích kinh phí dự phòng hỗ trợ chi phí thuê nhà”, ông Tâm chia sẻ.

14.jpg
15.jpg
Vực sạt lở ngày một nghiêm trọng vào khu vực nhà ở của người dân xã Ia Ly.
10.jpg
11.jpg
12.jpg
Cán bộ xã cùng người dân hỗ trợ di dời, đảm bảo tài sản của người dân.
4.jpg
Hiện nay, hố sạt lở ngày càng mở rộng, đặc biệt sau mỗi trận mưa lớn, cuốn trôi nhiều cây cối và hoa màu của người dân.
1.jpg
Việc sạt lở uy hiếp, đang lấn dần vào đất của người dân xã Ia Ly.
3.jpg
9.jpg
Việc chuyển tải sản diễn ra nhanh chóng, đảm bảo.
8.jpg
Một lãnh đạo Công ty Thủy điện Ia Ly nhận định, đây có thể đây là một dạng đứt gãy địa tầng.
tien-phong.jpg
Đoạn đường bị sụt lún hoàn toàn với chiều dài khoảng 400m, sâu 6m, khiến giao thông tê liệt và uy hiếp các hộ dân.
Tiền Lê
#sạt lở #Gia Lai #di dời dân #Trạm OPY 500kV #Nhà máy Thủy điện Ia Ly #sạt lở nghiêm trọng #công tác cứu hộ #tài sản #giao thông tê liệt #xã Ia Ly

