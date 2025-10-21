Cận cảnh di dời tài sản của dân ra khỏi vực 'tử thần' ở Gia Lai

TPO - Hơn 30 cán bộ, lực lượng chức năng xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) đang gấp rút hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường vào Trạm Opy 500kV - Nhà máy Thủy điện Ia Ly, nơi được ví như “vực tử thần” đe dọa tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân.

Ngày 21/10, ông Rơ Châm Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly, cho biết đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác di dời nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân trong vùng ảnh hưởng của vực "tử thần" trên tuyến đường vào Trạm OPY 500kV - Nhà máy Thủy điện Ia Ly ngày một sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp, như muốn "nuốt chửng" khu dân cư xã Ia Ly.

Người dân đưa heo di dời tới nơi khác.

UBND xã Ia Ly cũng đã huy động hơn 30 cán bộ tham gia hỗ trợ 5 hộ dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm trong vùng sạt lở của tuyến đường vào Trạm OPY 500kV - Nhà máy Thủy điện Ia Ly.

Theo ông Rơ Châm Tâm, chỉ so sánh từ ngày 19/10 đến nay, tình trạng sạt lở tiếp tục ăn sâu thêm 1 - 2m vào khu vực nhà dân, buộc chính quyền khẩn trương triển khai công tác di dời.“Lực lượng chức năng đã tháo dỡ, vận chuyển bàn ghế, tủ, vật dụng, vật nuôi đến nơi an toàn bằng xe tải và máy múc. Đến nay xã đã hoàn tất di dời tài sản của 5 hộ dân. Toàn bộ tài sản của các hộ được đưa đến nhà thuê tạm cách xa khu vực sạt lở; bước đầu, địa phương trích kinh phí dự phòng hỗ trợ chi phí thuê nhà”, ông Tâm chia sẻ.

Vực sạt lở ngày một nghiêm trọng vào khu vực nhà ở của người dân xã Ia Ly.

Cán bộ xã cùng người dân hỗ trợ di dời, đảm bảo tài sản của người dân.

Hiện nay, hố sạt lở ngày càng mở rộng, đặc biệt sau mỗi trận mưa lớn, cuốn trôi nhiều cây cối và hoa màu của người dân.

Việc sạt lở uy hiếp, đang lấn dần vào đất của người dân xã Ia Ly.

Việc chuyển tải sản diễn ra nhanh chóng, đảm bảo.

Một lãnh đạo Công ty Thủy điện Ia Ly nhận định, đây có thể đây là một dạng đứt gãy địa tầng.