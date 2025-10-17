Chỉ đạo ‘nóng’ vụ dự án đô thị mới ở Gia Lai bị chiếm dụng

TPO - Liên quan việc một phần đất thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Long Vân đang bị các cá nhân chiếm dụng trái phép, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra thực tế và yêu cầu xử lý dứt điểm.

Khu đất bị chiếm dụng làm bãi đậu xe tại dự án khu đô thị mới Long Vân. Ảnh: Trương Định

Trước đó, như Tiền Phong phản ánh, một diện tích đất nằm trong dự án Khu đô thị mới Long Vân đang bị các cá nhân chiếm dụng mặt bằng để làm bãi đậu xe, sửa xe tập kết hàng hóa và thiết bị.

Khu đô thị mới Long Vân được quy hoạch trở thành trung tâm phát triển mới, góp phần tạo diện mạo mới cho TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay thuộc phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai). Khu đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, hiện đang thực hiện giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Thái Diễn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc cho biết, sau khi báo chí phản ánh, đơn vị đã chỉ đạo các cơ quan kiểm tra thực tế và phát hiện 6 trường hợp đang chiếm dụng đất tại đây.

Mới đây, ngày 15/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế cũng đã kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Sau kiểm tra, ông giao UBND phường Quy Nhơn Bắc phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc, vận động các hộ dân đang chiếm dụng mặt bằng khẩn trương di dời công trình tạm, máy móc, thiết bị ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án.

Trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành, UBND phường Quy Nhơn Bắc phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ, di dời theo đúng quy định pháp luật. Hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trước ngày 30/10.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Long Vân theo dự án đã được phê duyệt. Sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ, tổ chức bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng đúng quy định.