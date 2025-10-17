Những vỉa hè bị lấn chiếm ở TPHCM, 'đẩy' người đi bộ xuống lòng đường

TPO - Dù các lực lượng chức năng đã ra quân xử lý thường xuyên, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, đỗ xe vẫn diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường ở TPHCM. Từ trung tâm đến vùng ven, vỉa hè - vốn dành cho người đi bộ đang bị “xẻ thịt”, khiến bộ mặt đô thị nhếch nhác và giao thông thêm lộn xộn.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, trên tuyến đường An Dương Vương (đoạn qua phường An Lạc và phường Bình Phú, TPHCM), tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán diễn ra tràn lan.

"Đẩy" người đi bộ xuống lòng đường

Nhiều tiểu thương bày hàng hóa chiếm trọn lối đi bộ, thậm chí tràn cả xuống lòng đường, khiến giao thông qua khu vực trở nên hỗn loạn vào giờ cao điểm.

Mặt đường An Dương Vương vốn chật hẹp càng trở nên chật chội hơn khi hàng trái cây "tràn" xuống lòng đường. Ảnh: Hữu Huy

Không chỉ vậy, hàng loạt xe bán hàng rong, xe đẩy còn vô tư dừng đỗ dọc hai bên đường để buôn bán, làm lòng đường bị thu hẹp đáng kể, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông. Đặc biệt, vào giờ cao điểm sáng và chiều, khi mật độ xe cộ tăng cao, đoạn đường này thường xuyên rơi vào cảnh ùn ứ kéo dài, nhiều phương tiện phải “nhích từng chút” để di chuyển.

“Đường An Dương Vương vốn đã nhỏ hẹp nên tình trạng buôn bán lấn chiếm càng khiến lòng đường chật chội hơn. Buổi sáng và chiều, tình trạng ùn tắc xảy ra thường xuyên, tiếng còi xe inh ỏi xin đường nhưng những người bán hàng rong vẫn không chịu nhường đường”- chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (ngụ phường Phú Định) chia sẻ.

Nhiều hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường An Dương Vương. Ảnh: Hữu Huy

Không chỉ xuất hiện ở các tuyến đường vùng ven, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường còn diễn ra thường xuyên ngay tại khu vực trung tâm TPHCM.

Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi khi lực lượng chức năng có mặt, các hộ buôn bán tạm thời dẹp hàng hóa, trật tự đô thị được lập lại. Thế nhưng, chỉ ít lâu sau khi lực lượng rời đi, tình trạng cũ lại tái diễn, hàng quán lại bày biện tràn ra vỉa hè.

Vỉa hè đường Hồng Bàng (phường Chợ Lớn) trở thành nơi kinh doanh đồ ăn, thức uống.

Nhiều sạp hàng bày bán bánh mì, đồ ăn và các vật dụng cá nhân phía trước bệnh viện Đại học Y dược TPHCM (đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn).

Các quán bánh ướt, bánh cuốn dựng bàn ghế, dù che chiếm dụng phần lớn diện tích vỉa hè. Người đi bộ phải né đoạn vỉa hè chật hẹp và đi xuống lòng đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn.

Bãi giữ xe máy chiếm trọn vỉa hè đường Đặng Thái Thân (đoạn cạnh Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, phường Chợ Lớn).



Hai bên đường Đặng Thái Thân, phường Chợ Lớn trở thành điểm giữ xe máy, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Cần nhiều giải pháp đồng bộ

Theo đại diện UBND phường Chợ Lớn (TPHCM), trước thực trạng trên, phường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm lập lại trật tự đô thị, trong đó tập trung xử lý nghiêm các điểm trông giữ xe không phép quanh các bệnh viện lớn trên địa bàn.

UBND phường thường xuyên cử lực lượng kiểm tra tại chỗ, đồng thời phối hợp với địa phương lân cận và lực lượng CSGT cùng với các bệnh viện để xử lý tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường. Bên cạnh đó, hệ thống camera an ninh cũng được lắp đặt tại các cổng bệnh viện để giám sát và ghi nhận hành vi vi phạm như bán hàng rong, giữ xe không phép...

UBND phường cũng đã tiến hành khảo sát, đề xuất Sở Xây dựng xem xét, cấp phép tạm thời cho một số vị trí vỉa hè đủ điều kiện làm bãi giữ xe để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Nhiều người buôn bán bày hàng hóa, quần áo chiếm trọn vỉa hè trên đường Hùng Vương (phường An Đông, TPHCM).

Khu vực lòng đường, vỉa hè phía trước các cửa hàng và trung tâm thương mại trên đường Yết Kiêu (phường An Đông, TPHCM) cũng bị lấn chiếm bởi hàng rong, xe máy dựng tràn lan, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách.

Thông tin với PV Tiền Phong, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM), cho biết, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn thành phố đã tồn tại trong thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

“TPHCM từ trước đến nay luôn phải đối mặt với tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán hoặc đỗ xe sai quy định. Việc này không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị"- ông Hợp cho hay.

Theo ông Hợp, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về tăng cường quản lý trật tự đô thị, Sở Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường trái phép, đồng thời tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định tại các tuyến đường trọng điểm.

Một số cửa hàng tại khu vực chợ Thái Bình trên đường Cống Quỳnh, phường Bến Thành, bày bán tràn ra vỉa hè. Xe máy dừng đỗ ngay bên dưới lòng đường để mua bán gây mất an toàn giao thông.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, hiện nay, việc xử lý được căn cứ theo Nghị định 165/2024/NĐ-CP và Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Theo đó, các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân, và mức phạt gấp đôi đối với tổ chức, đồng thời buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

“Hiện nay thẩm quyền xử lý gồm có UBND và Công an cấp xã, phường. Sau khi nhận được văn bản hướng dẫn từ Sở Xây dựng, nhiều địa phương đã chủ động triển khai kiểm tra, xử lý. Các Ban an toàn giao thông phường – xã cũng được chỉ đạo tăng cường phối hợp tuần tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”- ông Hợp thông tin.