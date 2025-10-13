Xử lý 'điểm nóng’ nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở Quy Nhơn

TPO - Lực lượng chức năng phường Quy Nhơn đang ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước cổng Bệnh viện Đa khoa ( BVĐK) trung tâm tỉnh Gia Lai, một “điểm nóng” kéo dài nhiều năm qua, gây bức xúc dư luận.

Khu vực Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai trở nên thông thoáng hơn sau khi lực lượng chức năng lập lại trật tự, lấy lại vỉa hè. Ảnh: Trương Định

Khu vực xung quanh BVĐK trung tâm tỉnh Gia Lai gồm tuyến đường Nguyễn Huệ và Phạm Ngọc Thạch ( đều thuộc địa bàn phường Quy Nhơn) là nơi tập trung đông cơ sở kinh doanh cố định và hộ mua bán hàng rong, di động.

Thời gian qua, tình trạng mua bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tiếp tục gây mất an ninh trật tự,trở thành “điểm nóng” về an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, một lãnh đạo BVĐK trung tâm tỉnh Gia Lai thừa nhận thực trạng trên đã diễn ra trong thời gian dài, phía bệnh viện cũng mong muốn được dẹp bỏ.

Lực lượng chức năng phường Quy Nhơn ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ảnh: Trương Định

Vì vậy UBND phường Quy Nhơn đã mở đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè được coi là “điểm nóng”, trong đó có khu vực xung quanh BVĐK trung tâm tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh việc tuyên truyền, các lực lượng chức năng đã xử lý thu giữ tang vật của một số hộ mua bán lấn chiếm trái phép vỉa hè.

Các tang vật vi phạm được tạm thu giữ. Ảnh: Trương Định

Bên cạnh việc ra quân xử lý, UBND phường Quy Nhơn yêu cầu tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm việc tái lấn chiếm. Ảnh: Trương Định

Theo lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, lực lượng chức năng của phường sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Không chỉ riêng trước cổng BVĐK trung tâm tỉnh Gia Lai mà còn trên các tuyến đường như Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ,…

Lãnh đạo phường hiện đã giao lực lượng an ninh trật tự cơ sở bố trí lực lượng, trực tiếp tham gia tháo dỡ, vận chuyển tang vật vi phạm về kho, bãi để tạm giữ theo quy định. Tổ chức chốt chặn tại một số vị trí dễ có nguy cơ xảy ra tái lấn chiếm.