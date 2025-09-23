Phú Quốc ra 'tối hậu thư'

TPO - UBND Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự tháo dỡ, di dời tài sản trên đất lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang lộ giới tuyến đường ĐT.975 (Dương Đông - Bãi Khem), xong trước ngày 30/9.

Ngày 23/9, UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết vừa thông báo yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tháo dỡ, di dời bảng quảng cáo, mái che, hàng rào; đồng thời ngừng kinh doanh, buôn bán, trưng bày hàng hóa, lắp đặt công trình trong hành lang lộ giới thuộc đất Nhà nước quản lý hai bên tuyến đường ĐT.975 (Dương Đông - Cửa Lấp - Bãi Khem).

Lực lượng chức năng vận động người dân di dời tài sản trả lại hành lang đường ĐT.975 trên đảo Phú Quốc.

Động thái trên của Đặc khu Phú Quốc nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để chỉnh trang đô thị theo đúng cam kết với Thủ tướng và UBND tỉnh An Giang.

Thời gian qua, UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, người dân nâng cao nhận thức về quảng cáo, trật tự đô thị. Khắc phục tình trạng xây dựng trái phép, kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông và mất mỹ quan.

Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy, trên tuyến đường ĐT.975, đoạn từ ngã ba Cửa Lấp đến nút giao Nguyễn Văn Cừ vẫn còn tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường; dựng lều quán, mái che, biển quảng cáo, panô, áp phích… gây ảnh hưởng đến giao thông và mỹ quan đô thị.

Để lập lại trật tự, các hoạt động lấn chiếm lòng lề đường ĐT.975 phải được di dời, hoàn trả mặt bằng trong vòng 7 ngày (đến 30/9/2025). Quá thời hạn trên, địa phương sẽ tổ chức tháo dỡ, xử lý theo quy định, không giải quyết khiếu nại về sau.

Tuyến đường ĐT.975 là tuyến giao thông quan trọng của đảo Phú Quốc, kết nối Bãi Trường - An Thới và các khu vực tổ chức sự kiện, phục vụ hậu cần, di chuyển, bảo đảm an toàn - an ninh cho các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị APEC 2027.

Về lâu dài, đường ĐT.975 sẽ là một trong những trục phát triển đô thị quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho đặc khu Phú Quốc.