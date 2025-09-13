Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Kết luận điều tra vụ chiếm giữ resort trái phép ở Phú Quốc

Nhật Huy
TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 2, đề nghị truy tố Phan Văn Đoàn (SN 1985, ngụ đặc khu Phú Quốc) về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác”, liên quan vụ tự ý cúp điện, tháo camera và đuổi khách để chiếm quyền quản lý một resort tại xã Hàm Ninh, Phú Quốc.

Theo kết quả điều tra, tháng 6/2023, ông T.Q.M (ngụ Phú Quốc) và bà P.T.T.Đ (TPHCM) ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 3.300m² tại xã Hàm Ninh, trên đất có sẵn một resort. Sau đó, ông M. cho bà Đ. thuê lại khu resort để kinh doanh.

doan-2751.jpg
Bị can Phan Văn Đoàn.

Đến ngày 1/4/2025, Phan Văn Đoàn - người góp vốn cùng ông M. mua lại resort đã thuê người đến khu nghỉ này sửa chữa hệ thống điện mà chưa được sự đồng ý của bà Đ. Khoảng 10h cùng ngày, nhóm của Đoàn cúp cầu dao, tháo 7 camera an ninh, khóa toàn bộ phòng và yêu cầu khách đang lưu trú rời khỏi resort để chiếm quyền quản lý.

Sau khi xác minh, ngày 9/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn.

Nhật Huy
#An Giang #xâm phạm chỗ ở #Phú Quốc

